Nika revela que conoció a Alejandro Sanz a los 15 años y tuvieron una relación | VIDEO

Monika Rodríguez, conocida artísticamente como Nika y exconcursante de la segunda edición de Operación Triunfo, desveló públicamente que mantuvo una relación con el reconocido cantante Alejandro Sanz que “no siempre fue profesional”. Las declaraciones, que generaron gran revuelo, ofrecen una mirada personal a un capítulo poco conocido de su vida y de la figura del aclamado artista.

En una reciente entrevista, Nika profundizó en los detalles de aquel vínculo, que calificó como un “momento bastante doloroso”. Según su testimonio, conoció a Alejandro Sanz a los 15 años; ese encuentro la marcó profundamente, pues él era su artista favorito y la impulsó a dedicarse de lleno al mundo de la música. Sin embargo, el carácter de su relación cambió cuando ella tenía 22 años. Nika confesó que en aquel entonces se enamoró perdidamente del cantautor madrileño.

"Muchos años después entablé una relación con él. Con mi familia he ido a conciertos, le he llevado una maqueta, le he avisado de que iba a hacer el casting de OT", en este sentido, aseguró que su relación no siempre fue profesional, pero sentenció a su entrevistadora: "Y hasta aquí. Es un tema del que prefiero no hablar"