María Conchita Alonso habla del desempeño de Belinda en la serie “Mentiras”: “Nadie canta como uno”

Belinda, Diana Bovio, Mariana Treviño y Regina Blandón son las protagonistas de “Mentiras la Serie”, que está triunfando en la plataformas de Amazon Prime Video en donde interpretan varias de las famosas canciones de estrellas de los 80’s, incluida “Acaríciame”, la pieza que hizo un éxito la cantante María Conchita Alonso, quien ya salió a hablar la verdad sobre lo que piensa del trabajo de las actrices, en especial de una de ellas.

“Mentiras la Serie”, es una historia basada en la aclamada comedia musical que ha conquistado corazones a lo largo de generaciones, del autor José Manuel López Velarde, el proyecto este 2025 está dando mucho de qué hablar por el proyecto de streaming en donde también aparece Luis Gerardo Méndez.

En el programa de espectáculos “Ventaneando” dieron a conocer una entrevista en donde María Conchita Alonso aclara si es verdad o no, que ella no está conforme y no le gustó la interpretación que hizo la cantante Belinda de la canción “Acaríciame”, ya que el rumor empezó a circular por redes sociales y medios de comunicación, por lo que decidió poner fin a la polémica y hablar.

María Conchita Alonso fue la primera intérprete de "Acaríciame", un tema que canta Belinda en "Mentiras". iFoto/MariaConchitaAlonsoOficial

¿Qué dijo María Conchita Alonso de Belinda?

Según el video que compartieron en el programa de espectáculos, la famosa cantante María Conchita Alonso originaria de Venezuela recalcó que nadie va a cantar como ella dicha pieza que hizo conocida en 1982, pero también aplaudió el trabajo de cada una de las famosas que aparecen en “Mentiras la Serie”.

“Eso lo tergiversaron, yo lo que dije y seguiré diciendo es que nadie canta como uno, nadie canta como ella, todos tenemos nuestra manera de cantar distinta, nadie va a cantarla como yo porque es mi canción, nadie la va a cantar con ella tampoco ni como nadie más”, es lo que puntualizó la estrella.

María Conchita Alonso prepara una biografía sobre su vida

Otra de las cosas que dijo María Conchita Alonso es que está trabajando en un proyecto audiovisual a manera de documental para hablar de su vida y agregó que no teme hablar sobre algún tema de su pasado, ya que aseguró que es un “libro abierto” y que no tiene miedo a la crítica.

María Conchita Alonso recientemente estrenó junto a La Sonora Santanera una nueva versión de la canción “Acaríciame”, está vez al ritmo de salsa, proyecto que ya está sumando reproducciones y recibiendo buenos comentarios por parte de las personas que siguen su carrera.