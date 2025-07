Lucía Méndez rompe el silenció sobre un presunto tumor por fumar 7 cigarros de cannabis diarios

Lucía Méndez es una famosa estrella de la música, el cine y la televisión, a sus 70 años sigue generando polémica y está vez lo hizo tras romper el silencio y hablar de su presunto problema de adicción a la mariguana, ya que aseguró que no tiene ninguna afectación de salud y que tampoco consume esta sustancia.

Fue a través de una charla con el periodista Gustavo Adolfo Infante, la forma en la que Lucía Méndez aclaró todos los rumores que aseguran que desarrolló una infección pulmonar, ya que abusó de la mariguana, como informó la revista TVNotas, quienes aseguraron que fumaba hasta siete cigarros al día.

Según lo que platicó al periodista, Lucía Méndez no negó que en el pasado probara algunas sustancias y drogas, pero recalcó que en este momento de su vida no está sujeta y mucho menos es adicta, por lo que reprobó las especulaciones que hay en torno de todo este escándalo.

“Es totalmente mentira, es falso, es una difamación, quiero decirte que yo jamás en la vida he dicho que no he probado en algún momento de mi vida el cannabis (…) cuando yo era más joven y me ayudó, me divirtió, me hizo dormir, me hizo comer”, fue lo que mencionó Lucía Méndez sobre su presunto consumo actual de la sustancia.