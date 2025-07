Famoso youtuber asegura haber tenido una llamada con el DIABLO y todo quedó grabado en VIDEO

Una de las criaturas que causa terror y admiración en la misma medida es el mismísimo diablo. No importa cuáles sean tus creencias espirituales, esta figura se ha convertido en un símbolo universal de la maldad y seguramente te habrás encontrado con alguna de sus representaciones; debido a la macabra fascinación que causa, son muchas las leyendas que hablan sobre encuentros frente a frente con este ser.

Aunque son muy pocos los casos documentados sobre las aterradoras manifestaciones del diablo, la llegada de las redes sociales también ha servido como trampolín para que cada vez más personas cuenten sus anécdotas con esta misteriosa criatura. Es así como en TikTok quedó resgistrado lo que parece ser la prueba más sólida sobre la supuesta existencia del maligno.

El famoso creador de contenido Dani3Palacioss, reconocido por explorar y documentar sucesos paranormales, hizo estallar dicha plataforma al compartir un video en donde asegura haber tenido una llamada telefónica con el diablo. Según su relato, la interacción ocurrió en directo durante su programa de radio, y todo quedó registrado en video.

Fue así como el video en cuestión fue publicado en la cuenta de TikTok de @dani3palacioss; en él, Dani narra que durante una emisión de su programa de radio "El Cartel" en La Mega, se encontraba hablando sobre el diablo y recibiendo llamadas de sus seguidores para que dieran su opinión en vivo. En uno de estos enlaces, el conductor se encuentra con un oyente misterioso que evita a toda costa decir su nombre.

Aunque parecía tratarse de un hombre común y corriente, la tensión comienza a sentirse cuando Daniel le da la palabra preguntándole: "¿El diablo existe o no existe? ¿Qué nos quiere decir?" Pero lejos de emitir su opinión como lo habían hechos los participantes anteriores, el hombre le regresa la pregunta señalándole qué le preguntaría al maligno si tuviera la oportunidad.

El cuestionamiento llama la atención de Daniel, que sin dudarlo le suelta una pregunta que parece simple, pero resulta sumamente inquietante y hasta existencialista: "¿Quién es dios?" Lejos de quedarse callado a pensar en su respuesta, el hombre se refiere a este ser divino como "nuestro padre" y lo describe como "algo más allá de todo".

Piénsalo como un ser más allá de toda concepción mortal, más allá de todo concepto físico; un ser que no interviene, porque si interviniera... entonces a todos ustedes los mortales les quitaría el libre albedrío. Un ser que simplemente está vigilando y que coloca los caminos que ustedes pueden elegir. Dios no puede intervenir. Eso es dios, afirma el hombre en la llamada.

Si bien, estas palabras parecen tener sentido, el conductor no queda conforme con ello y afirma que lo que a él le interesa es la respuesta del diablo, no del hombre. Ante ello, la misteriosa voz lanza otra declaración que dejó helados a muchos usuarios: "¿Y si estás hablando con el diablo?", le dijo la persona (o entidad) al otro lado de la línea. Inmediatamente, Dani le pide pruebas de ello y lo reta diciéndole "demuéstremelo ya mismo, aparézcase acá". Su enfoque en temas como leyendas urbanas, fenómenos inexplicables y teorías conspirativas ha atraído tanto a aficionados como a escépticos.

Fotografía: Freepik.

El supuesto diablo responde un tanto indignado que él no necesita demostrarle nada, pero el conductor no cede y vuelve a pedirle pruebas de que en realidad está en contacto con el maligno e incluso le pide que "lo mate" para así demostrar que realmente existe.

Si usted es el diablo puede hacerlo, si usted es el diablo puede manipular esto. Si usted es el diablo puede hacer todo; si usted es el diablo me puede causar lo que quiera para demostrarme que es el diablo [...] Si usted fuera el diablo no tendría que haber llamado, el diablo no necesitaría marcar un teléfono... El diablo hubiera cruzado la puerta de La Mega y se hubiera sentado al lado mío y me hubiera dicho "buenas noches, soy el diablo", cuestionó firmemente Daniel.