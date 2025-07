Eugenio Derbez sorprende al revelar que ya tiene listo su testamento, no quiere chismes después de morir

Entre los muchos actores mexicanos que se encuentran triunfando en esceanrios internacionales se encuentra Eugenio Derbez, quien gracias a su trayectoria en cine y televisión, se ha convertido en uno de los personajes más queridos a nivel mundial. Es por ello que sus recientes declaraciones sobre su testamento están causando ruido en redes sociales; pero lejos de alguna enfermedad o padecimiento, el también comediante tomó esta medida para dejar todas sus pertenencias en orden.

Hacer un testamento no es sinónimo de muerte, sino más bien de responsabilidad y aún más tratándose de figuras con grandes ingresos económicos. Fue así como durante una entrevista con las cámaras de "Ventaneando" que Derbez confirmó que ya cuenta con su testamento legalmente establecido, argumento que consideró esencial para evitar conflictos familiares tras su fallecimiento.

De la misma forma, el comediante señaló que tener este documento listo no solo es una responsabilidad, sino también una forma de proteger a quienes deja atrás. De la misma forma, el artista de 63 años explicó que no quiere "chismes" sobre su vida personal, por lo que el testamento sería una forma de evitarlos aún después de su muerte.

Eugenio Derbez afirma que ya tiene listo su testamento

La decisión de Eugenio de formalizar su testamento surgió a raíz de una crisis existencial que enfrentó hace algunos meses cuando se estaba planteando dejar el mundo del entretenimiento para vivir de sus ahorros, lo que lo llevó a pensar por primera vez en cómo repartiría sus bienes una vez que ya no estuviera en este mundo.

Estaba yo haciendo teatro, televisión, centro nocturno. Estaba haciendo 25 cosas a la vez, y no podía yo más, y como que troné. Y hablé con mi contador y dije: "¿Cuánto tengo en el banco? ¿Para cuánto me dura? Me quiero retirar, declaró Eugenio Derbez en entrevista con "Ventaneando".

De la misma forma, el comediante compartió que aunque la muerte es un tema difícil de abordar, considera fundamental estar preparado. Ese momento de autoevaluación lo llevó a planear su testamento como un acto de previsión: establecer un reparto claro de su patrimonio para evitar disputas, asegurar el bienestar de sus hijos y preservar la armonía familiar.

Cada vez que lo reviso digo "cómo la regué aquí", siempre me quedan dudas porque tienes que pensar qué pasaría en 5 años, lo hice para que no estén diciendo en Ventaneando "ya se pelearon por la herencia", dijo entre risas.

Cabe recordar que Derbez es padre de cuatro hijos: Aislinn (1986), Vadhir (1991), José Eduardo (1992) y Aitana (2014), producto de distintas relaciones a lo largo de su vida. Aunque no ha detallado públicamente el contenido del testamento, dejó claro que no hay hijo favorito y subrayó que aunque a veces la relación familiar pueda atravesar por etapas complicadas, aseguró que, a pesar de ello, gozan de buena convivencia por lo que busca garantizar que "cuando me muera, no sea un tema la herencia".

¿Eugenio Derbez está pensando en retirarse?

Con más de 40 años de carrera en el mundo del espectáculo, Eugenio Derbez también confesó que hubo un momento en donde contempló seriamente la posibilidad de alejarse del medio artístico. Según relató en la misma entrevista, atravesó una etapa emocionalmente compleja en la que sintió el peso abrumador de sus múltiples compromisos profesionales, al punto de pensar en abandonar por completo su carrera.

Aunque actualmente sigue activo y comprometido con diversos proyectos en cine y televisión, Eugenio Derbez no descarta dar un paso al costado eventualmente para priorizar su bienestar personal y familiar. Sin embargo, el creador de personajes como Ludovico P. Luche, no dio una fecha exacta en la que esto podría suceder.

Pero aquí estoy. Amo mi trabajo, pero sí me gustaría, en algún momento, parar. Me he dado cuenta de que los éxitos laborales no son la felicidad. El dinero te saca de aprietos, sí, pero te mete en otros muy diferentes y si no encuentras balance, pierdes el equilibrio, declaró.

Esta declaración generó una oleada de reacciones entre sus seguidores, muchos de los cuales ven en Derbez no solo a un ícono de la comedia, sino también a una figura que ha sabido reinventarse y triunfar en escenarios internacionales. Sin embargo, el propio Eugenio deja claro que el éxito profesional no siempre va de la mano con la estabilidad emocional, y que tomarse un respiro no es signo de debilidad, sino de sabiduría.