En redes apoyan a Sandra Itzel y se lanzan contra Adrián Di Monte tras ingresar a LCDLFM 3: “Funado desde ahorita”

Hoy jueves 16 de julio se confirmó que el actor cubano Adrián Di Monte, de 34 años de edad, es el noveno integrante de la nueva edición del reality show “La Casa de los Famosos México”. Esto desató críticas negativas en redes sociales, ya que usuarios se fueron contra él y apoyan a su exesposa, la actriz y cantante Sandra Itzel, de 31 años.

El nombre de la actriz de “Gata salvaje” (2002 - 2003) y “Sed de venganza” (2024 - 2025) incluso se volvió viral en Twitter -red ahora llamada X-, sobre todo porque numerosos cibernautas recuerdan que narró cómo fue su matrimonio de poco más de 10 años con el famoso, a quien acusó de violencia psicológica y emocional.

Hay que recordar que Sandra Itzel y Adrián Di Monte se separaron en 2021 e inicialmente todo indicó que se trató de una ruptura amigable. Sin embargo, el famoso rompió los acuerdos del proceso de divorcio, razón por la que la bailarina rompió el silencio y expuso desde las infidelidades hasta el maltrato emocional que vivió con su ahora exesposo.

Sandra Itzel responde al comunicado de Adrian Di Monte: "nadie me va a amedrentar, es un delito lo que hizo"

La ganadora de “Las estrellas bailan en hoy” incluso accedió a acudir al podcast “Hablemos de tal con un tal Fredo” y fue cuando brindó detalles de la relación “tormentosa” que vivió con el actor cubano, a quien describió como narcisista, ya que siempre la “hizo menos”.

Por lo mismo, usuarios de Twitter externaron su enojo e indignación luego de que se confirmó que Adrián Di Monte es parte de LCDLFM 3. Algunos comentarios contra el participante son los siguientes:

“Sandra Itzel, el nacote de tu ex te podrá haber quitado la oportunidad de entrar a ‘La Casa de los Famosos (México), pero no te preocupes, nena, que nosotros te hacemos justicia, funándolo y sacándolo”, “pero ya sabemos que saldrá muy funado por lo de Sandra Itzel, pero entró para limpiar su imagen que esperemos que no logren limpiársela” y “qué feo que le sigan dando trabajo a este hombre después de que Sandra Itzel salió a decir que es un abusador. Ustedes podrán olvidar, ¡pero México y el Internet jamás!”.