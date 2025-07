Édgar Vivar vuelve a interpretar a Ñoño y enternece a las redes

Édgar Vivar es uno de los actores del elenco original de El Chavo del 8 y otros proyectos encabezados por Roberto Gómez Bolaños que ha permanecido vigente tras el final de los programas creados por Chespirito. Vivar se ha destacado, entre otras cosas, por su versatilidad para desarrollar su trabajo actoral en telenovelas, series de televisión, películas y el teatro, sin recurrir a los personajes a los que les dio vida en las producciones de Gómez Bolaños.

Sin embargo, recientemente se viralizó un video en el que Édgar Vivar vuelve a interpretar, por unos segundos, a Ñoño, uno de sus personajes más recordados, quien junto con el Chavo del 8, Quico y la Chilindrina hacían de las suyas en la icónica vecindad. Vivar acudió como invitado al programa Esta Noche, conducido por la Chola Chabuca, en el que recibió un homenaje a su trayectoria actoral y especialmente por su participación en El Chavo.

Como parte del homenaje, la producción de América Televisión, la cadena peruana que transmite el programa Esta Noche, develó una estrella con su nombre para recordar y celebrar su legado en las audiencias de ese país. En ese momento, la conductora preguntó a Vivar: ¿cómo diría Ñoño que está feliz?

"Casi no hago esto, pero estoy tan contento... no los voy a ver, nada más escuchen: 'yo la verdad me siento sumamente emocionado porque es la primera y única estrella que me han dado, estaba estrellado pero nunca tan bonito. ¡Míralo, eh, míralo, eh, míralo, eh!'", expresó con la característica voz de Ñoño.