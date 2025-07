Alejandra Ávalos defiende a su tía Florinda Meza de las criticas tras estreno de la bioserie de Chespirito | VIDEO

Tras el estreno de la bioserie de Roberto Gómez Bolaños, “Chespirito: fue sin querer, queriendo”, el nombre de Florinda Meza se ha convertido en tendencia en redes sociales, además de que la actriz, productora y viuda del comediante ha recibido fuertes críticas por ser la tercera en discordia en el matrimonio del creador de “El Chavo del 8” y por las declaraciones que ha hecho respecto a la familia del fallecido escritor.

Ahora es la actriz Alejandra Ávalos quien salió en defensa de su polémica y famosa tía Florinda Meza, pues, pide respeto para la relación que vivieron la actriz que dio vida a “Doña Florinda” y Chespirito, además se le va con todo a quienes no la tomaron en cuenta para la bioserie del comediante y habla de las comparaciones de Meza con Ángela Aguilar.

En entrevista a su llegada al aeropuerto de la CDMX, la actriz de 56 años de edad fue cuestionada sobre las constante críticas hacia Florinda Meza y la relación que sostuvo con Chespirito, ante esto, la también dijo no estar de acuerdo con estas críticas ya que Florinda es la viuda del actor y productor, además de ser la relación más duradera de Gómez Bolaños.

Respecto al tema de la bioserie de Chespirito, Ávalos lamenta que no se haya tomado en cuenta a su tía, ya que al ser la relación más duradera de Chespirito, Meza tiene muchos datos e información que aportar, además que no se hable directamente de su tía en dicho proyecto cree que es un afalta de respeto.

“Sí a mi familia, lamento mucho que no la hayan considerado para una bioserie tan importante, siendo ella la relación más duradera de Roberto, que no haya estado ella presente o se hable de ella de forma velada, secundariamente, no sería lo justo… Si alguien por ahí quiere hacer una bioserie de Florinda Meza sería interesante ver la contraparte, lo que ella tiene por decir y por experiencias vividas poder compartir con el público”. sentenció Ávalos