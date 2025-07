Yeri Mua causa polémica al afirmar que su tono de piel es blanca Veracruz: “En Veracruz me dicen güera”

Yeri Mua es una de las influencers favoritas de la actualidad, por su simpatía y espontaneidad, mismas que la han llevado a volverse viral en redes sociales por sus polémicas declaraciones, en esta ocasión provocó controversia al hablar sobre su tono de piel y afirmar que blanca Veracruz.

“Soy blanca Veracruz, en Veracruz me dicen güera”, afirmo Yeri Mua.

Aunque aclaró que las personas que tienen la tez blanca en México se ven diferentes y dijo que en Nuevo León son todavía más blancas, mientras su estilista le arreglaba su cabello y reía con sus ocurrencias.

“Tampoco soy tan blanca, blancas las de Monterrey, esas sí son bien blancas”, aclaro Yeri Mua.

Yeri Mua afirma que su tono de piel es blanca Veracruz y se vuelve tendencia

La también cantante explicó que a Gudy en Veracruz lo consideran güero, cuando tiene su pezón “prieto”, su estilista apoyo sus declaraciones y replico lo dicho por la expareja de Aaron Mercury. Yeri Mua dijo que de ahora en adelante cuando le pregunten su tono de piel dirá que es “blanca Veracruz” y compartió que quienes tengan curiosidad por saber cuál es su color de piel, utiliza la base 240 de Huda Beauty.

Los internautas reaccionaron de inmediato en el video y dejaron comentarios como: “¿por qué no acepta que es morena?”, “sí es morena y no tiene nada de malo”, “¿por qué Yeri no quiere aceptar que no es blanca, es trigueña?. No es la primera vez que Yeri Mua se ve envuelta en este tipo de declaraciones ya antes había generado diversos comentarios al argumentar que la gente le decía que era “prieta” con la intención de molestarla.