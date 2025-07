'Tuca' Ferretti arremete contra el portero Rodrigo Parra: "Que no sea niño chillón" | VIDEO

El debut de Rodrigo Parra, el joven portero de Pumas de 17 años, en la primera jornada del Apertura 2025 de la Liga MX contra Santos Laguna, se convirtió en una montaña rusa de emociones. Ante la urgencia por la falta de porteros en el equipo, Parra debutó como el más joven en la historia del club, pero su noche se tiñó de amargura con la derrota 3-0 y algunos errores costosos que resultaron en goles para el equipo rival.

Los momentos más difíciles llegaron al minuto 27, cuando Aldo Vargas sorprendió adelantado al portero para el primer gol de Santos. Posteriormente, en el minuto 54, un desafortunado error en la salida de Parra permitió a Sordo anotar el segundo tanto. El rostro del joven portero reflejaba la frustración, y al finalizar el encuentro, la emoción lo superó. Rodrigo rompió en llanto, cubriéndose el rostro con su camiseta, una imagen que conmovió a todos los aficionados del deporte.

A pesar del difícil inicio, el apoyo no se hizo esperar. Sus compañeros de Pumas se acercaron de inmediato para consolarlo, demostrando la unión del vestuario. En un gesto de fair play que fue ampliamente aplaudido, incluso jugadores de Santos Laguna, como Haret Ortega, se sumaron para ofrecerle palabras de aliento. Este tipo de situaciones, aunque dolorosas, son parte de la curva de aprendizaje de cualquier atleta en ascenso.

El futuro de Rodrigo Parra, quien recientemente se coronó campeón con la categoría Sub-17 del club, sigue siendo prometedor. El cuerpo técnico de Pumas y la afición cerraron filas en torno al joven guardameta, conscientes de que los errores son parte del camino hacia la madurez deportiva. Su debut, aunque marcado por las lágrimas, es solo el primer capítulo de una carrera que se espera sea exitosa.

Sin embargo, no tardaron en aparecer las críticas en contra de Efraín Juárez, el Director Técnico del equipo, así como en contra del jugador mexicano. Una de tantas llegó desde el polémico entrenador, jugador y ahora analista, Ricardo Ferreti, famoso por su pierna poderosa con PUMAS y sus múltiples títulos en el futbol nacional, incluido su histórico paso por Tigres de la UANL.

"Después que no sea niño chillón, también. No me gustó que llorara. Un error lo comete cualquiera, y asumes. Si lo pones es porque tiene carácter, temple para llegar. Cometiste un error cuando lo comete cualquiera", dijo durante el programa Futbol Picante.