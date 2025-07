Tania Rincón rompe el silencio sobre el presunto fraude del Escorpión Dorado y Werevertumorro: “a mí no me estaba redituando"

Tras darse a conocer la información en la que señalan a Alejandro y Gabriel Montiel, ambos conocidos por sus famosos personajes en redes sociales como El Escorpión Dorado y Werevertumorro, respectivamente, de haber cometido un fraude a Tania Rincón, cuando ésta fue su presidenta del equipo femenil de la Queens League, Peluche Caligari.

Cabe señalar que, fue en enero de este 2025, cuando Tania Rincón decidió dejar la presidencia de dicho equipo, a seis meses de esta noticia ha trascendido que la conductora de hoy habría sido víctima de un fraude millonario por parte del Escorpión Dorado y Werevertumorro, ante esto, la experta en deportes ya rompió el silencio y reveló las verdaderas razones por las que dejó al equipo de fútbol.

Tania Rincón revela sí Escorpión Dorado y Werevertumorro le hicieron fraude

Luego de toda la polémica suscitada en redes sociales tras las declaraciones de Inés Moreno y Pablo Chagra, es la misma Tania Rincón quien ya rompió el silencio respecto a este polémico tema y de primera instancia dejó claro que los hermanos Montiel no la estafaron como se ha dicho.

"Hola cómo están oigan pues muy temprano en la mañana compañeros queridos, me buscaron para dar mi réplica acerca de esta nota completamente falsa que está circulando acerca de Alex Montiel y de Gabo que me estafaron por 1 millón de pesos esos es completamente falso", comenzó a decir Tania Rincón

Sobre los recientes acontecimientos suscitados en redes sociales: pic.twitter.com/MWkvq6xDmC — Peluche Caligari Femenil (@PelucheFemenil) July 15, 2025

Además de desmentir la información que tanto Inés Moreno como Pablo Chagra compartieron en redes sociales sobre este presunto fraude, Tania Rincón reveló que por temas personales abandonó el proyecto de la Queen League, además reveló que como negocio a ella no le redituar.

“... En su momento y a través de mis redes sociales de esta cuenta que ustedes conocen, pues les ya conocer con mucha tristeza que me despedía de la Queens League por un tema personal, porque evidentemente pues esto es su negocio y a mí no me estaba redituando, tenía muchas actividades por fuera, mucho trabajo, trabajo y ese puesto de presidenta requiere y demanda mucho tiempo, tiempo de calidad y sobre todo, pues es un compromiso importante Así se los anuncia a Gabriel y se los anuncie a Alex y esa fue la decisión que yo tomé en ningún momento, ellos me robaron, no me estafaron eso es completamente falso”, aseguró Rincón

Finalmente, Tania Rincón salió a aclarar esta situación, para defender a su amigo Alex Montiel, creador del personaje El Escorpión Dorado, pues, de acuerdo con la conductora no quiere que le “echen más leña al fuego”, ahora que el periodista atraviesa un mal momento, luego de que fue expuesto por Fabiola Martínez: “y bueno se los quería aclarar, se los quería contar y sobre todo porque no sé,creo que Alex está pasando por un momento complicado, y pues no se vale que evidentemente te quieran, pues echarle más leña al fuego, creo que no se vale, así que bueno aquí está el video aquí está mi respuesta y esa es la verdad absoluta”, finalizó Tania

¿Qué dijo Pablo Chagra e Inés Moreno sobre el presunto Fraude?

De acuerdo con la versión de la periodista Inés Moreno, Tania Rincón habría invertido en el equipo poco más de un millón de pesos y aunque no veía las ganancias suficientes, la conductora continuó con su trabajo como presidenta, pues, ella tenía un compromiso con las chicas que conforman el equipo: “Hay que invertirle para buscar patrocinios, comprar camisetas, pagar a todo mundo y luego se recogen las ganancias mismas que nunca vio Tania Rincón. No le pagaron bien y ella se quedó callada, se resignó para seguir trabajando con el equipo de las chicas y no quedarles mal, a pesar de que pues no le habían pagado y estaba muy molesta con los hermanos Montiel”, agregó la periodista.

Por su parte, el comunicador Pablo Chagra compartió un video, en donde revela la verdadera razón por la que Tania Rincón decidió dejar a los hermanos Montiel, de acuerdo con Chagra, esta información se la dio directamente la conductora de Hoy.