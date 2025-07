Se filtra audio en programa de Flor Rubio y ella se ruboriza: “es muy atrevido, no propio para lunes”

La periodista Flor Rubio, nuevamente da de qué hablar, esta ocasión no lloró en pleno programa en vivo o crítica a famosas como Cazzu, Galilea Montijo o Susana Zabaleta, esta vez la también conductora de Venga la Alegría se ha convertido en tendencia gracias a un “error” en la producción de su programa digital.

Y es que, además de colaborar en programas de televisión, Flor Rubio conduce su propia emisión titulada “Dulce y picosito” que se transmite a través de su canal de YouTube, fue justamente en ese programa sucedió el momento bochornoso que llevó a ruborizarse a la periodista de espectáculos.

Era el primer segundo de la emisión y los ruidos “raros” ya se escuchaban en el programa que conduce Flor Rubio, luego de que se oían gemidos, la experta en espectáculos inmediatamente dijo: “¡Ay Dios Mío!” y seguido de esto tan solo 15 segundos después apreció la periodista y Joel, uno de sus colaboradores, quien comenzó a dar explicaciones de dichos audios.

El colaborador de Flor Rubio, aseguró que ya le había dado mucha pena, sin embargo, la periodista de espectáculos tomó la palabra y aunque se veía muy apenada y sonrojada debido a los gemidos que se escucharon en repetidas ocasiones, la también conductora de Venga la Alegría aseguró que eran sonidos muy atrevidos.

“¡Me va a dar, me va a dar!, (risas) bienvenidos dulcilivers…bueno, les damos la bienvenida con este audio, que nuestro travieso productor, no sé si lo está poniendo o si se le está escapando, pero bueno, es un audio muy atrevido, no propio para lunes, por que el lunes nada de nada, Joel…”