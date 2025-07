Reconocida actriz de Hollywood es internada de emergencia por usar jeans ajustados, le causaron una hernia

A través de su cuenta oficial de Twitter, la actriz y cantante británica Suki Waterhouse, de 33 años de edad, dio a conocer que fue hospitalizada de emergencia debido a que los jeans ajustados que usa le causaron una hernia. La actriz de “Los imprevistos del amor” -“Love, Rosie”, en inglés- compartió esto para evitar que otras personas vivan las consecuencias de usar este tipo de ropa.

La también modelo, quien es pareja del actor británico Robert Pattinson, de 39 años, reveló que esta complicación médica ocurrió hace seis meses y en su momento le dio “miedo” hablar de ella; sin embargo, ahora se animó a revelar lo que vivió, lo que ha derivado en numerosas reacciones de usuarios de X, nombre actual de Twitter.

“Suki, ya no tuiteas”, se lee al comienzo de la publicación de Suki Waterhouse, quien posteriormente abordó el problema de salud que afrontó debido a su elección de moda. “¿Alguna vez pensaste que usé pantalones tan ajustados hace seis meses que me causó una hernia y he tenido demasiado miedo de decírtelo?”.

Por qué hospitalizaron a Suki Waterhouse

Con estas palabras, la intérprete de “Good Looking” y “Supersad” hizo la confesión acerca del motivo que provocó que fuera hospitalizada de emergencia; como evidencia de lo vivido, la modelo publicó una foto en la que luce un vaquero entallado y otra (foto) desde el hospital”.

“Gracias a Dios que publicaste los pantalones. Unos de verdad, dándole a la gente lo que quiere”, “¡rayos, niña! ¡Tienes que poder respirar!” y ¿estás bien ahora?”, son algunos comentarios que usuarios de X le escribieron a Suki Waterhouse.

¿Es dañino usar jeans ajustados?

Mediante un artículo, la Secretaría de Salud del país indica que usar ropa ajustada tiene riesgos, ya que limita la libertad de movimiento, especialmente en las piernas; por ende, puede derivar en problemas en la zona íntima, aumentando la probabilidad de infecciones vaginales y urinarias.

“Se ha observado que la ropa muy ajustada disminuye la libertad de movimiento en las piernas, lo que genera cierta incomodidad en la parte baja de la espalda debido a que no se puede caminar correctamente”, precisa la secretaría.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, otros problemas de salud que la gente que usa jeans ajustados son los siguientes: