¿Qué va a pasar en el capítulo 7 de Chespirito: sin querer queriendo y cuándo se estrena?

Esta semana se estrenará el capítulo 7 de la bioserie "Chespirito: sin querer queriendo" y HBO Max ya compartió vía redes sociales el avance. De acuerdo con el video que circula en las plataformas digitales, la historia se enfocará en la confirmación de la relación amorosa de Roberto Gómez Bolaños y Margarita Ruiz, personaje que está inspirado en Florinda Meza.

La bioserie acerca de la vida del fallecido actor y comediante se está acercando a su final, ya que sólo falta que se estrenen los capítulos 7 y 8; por lo mismo, esta semana la historia tendrá como pieza clave tres aspectos:

Como se anticipó en los capítulos anteriores, en "Chespirito: sin querer queriendo" el punto más complejo de la historia llegará cuando se da a entender que Roberto Gómez Bolaños y Margarita Ruiz (Florinda Meza) se involucran sentimentalmente, aunque él esta casado con Graciela Fernández.

"Tú mundo y el mío ya no tienen nada que ver", dice Graciela Fernández, se escucha en el avance. En tanto, en otro momento, "Chespirito" expresa "no sé qué me está pasando".