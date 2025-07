¿Nodal le fue infiel a Ángela Aguilar? Circula video que comprobaría el engaño

Un video que circula en redes sociales alertó a todo el fandom de Ángela Aguilar, pues en el se observa a su esposo Christian Nodal con una mujer, lo que da pie a especulaciones sobre una supuesta infidelidad del cantante, además el rumor crece luego de que se volvió tendencia en TikTok.

En el video se ve a Nodal muy feliz en compañía de una mujer quien se sube a una camioneta. El cantante se sube al vehículo después de ella, no sin antes saludar a las cámaras que están captando todo. En la escena también aparece el padre de Nodal, Jaime González, cuestión que ha causado sorpresa e indignación de quienes han visto el video.

Los rumores de problemas entre la joven pareja no son nuevos, pues se ha dicho que desde el matrimonio las cosas no van bien, sin embargo ahora esas especulaciones crecen pues se le vio acompañado por otra mujer. Lo que más llama la atención es que sus acompañantes actúan con normalidad como si ya conocieran de tiempo a la mujer en cuestión.

Hasta el momento todo son especulaciones y no se sabe si es verdad o no que el cantante ha engañado a su esposa de manera reciente, pues se ha podido confirmar que este video es del año 2022 y no actual como lo han hecho saber en redes sociales como TikTok donde el tema se vuelto tendencia.

¿Christian Nodal le fue infiel a Ángela Aguilar?

El video que ahora circula en redes y que está cobrando fuerza, no es nuevo. Se trata de un video publicado originalmente en el año 2022. Es bien sabido que la pareja tiene muchos detractores y que hay muchas personas que celebran que les vaya mal, pues se ponen del lado de la expareja de Nodal, la cantante argentina Cazzu con quien tiene una hija.

Sin embargo es importante aclarar que en este 2025 no hay un video que evidencie una infidelidad de Christian Nodal a Ángela Aguilar. La mujer que aparece en el video es Mariana, una expareja de Nodal y según la cuenta la_camaleona_897 a ella la usó cuando recién había terminado con Belinda, pues incluso la vestía como Beli.

La persona del video es la actual novia del rapero Alemán. Por lo que queda descartada por completo la teoría de que sea ella la “actual novia” del cantante de intérprete de “Botella tras botella”, y este video no comprueba que haya una infidelidad de Christian Nodal a su esposa Ángela Aguilar.