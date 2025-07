Muere misteriosamente el encargado de cuidar a la muñeca Annabelle durante su gira por Pensilvania

Existen muchos objetos que son considerados "malditos" debido a que han tenido contacto con ciertos demonios muy poderosos; sin embargo, ninguno es más famoso que la aterradora Muñeca Annabelle. De expresión tranquila y con un cuerpo suave, este juguete se convirtió en inspiración para las películas de "El Conjuro" luego de que los investigadores Ed y Lorraine Warren tuvieran que depositarla en un contenedor bendito para evitar que la entidad demoniaca que la habita saliera de ella.

Desde entonces, la muñeca Annabelle ha sido objeto de numerosos estudios e investigaciones, y se volvió tan famosa que ahora protagoniza la gira "Devils on the Run" para que las y los amantes del tema paranormal puedan verla de cerca. Sin embargo, un objeto tan maldito como este no puede ser transportado sin dejar una estela de caos inexplicable por donde pasa y esta vez la víctima parece ser uno de sus ciudadores.

Y es que a través de la página oficial de la New England Society for Psychic Research (NESPR) se dio a conocer la muerte de Dan Rivera, un investigador paranormal de 54 años que formaba parte del equipo de dicha asociación paranormal y quien era uno de los encargados de cuidar a la muñeca maldita durante la gira. La muerte tan repentina de Dan ha hecho que muchas personas especulen sobre si esto fue provocado por Annabelle y el aura de misterio que la rodea.

Muere Dan Rivera, encargado de cuidar a la muñeca Annabelle

De acuerdo con lo compartido por la NESPR, la muerte de Dan Rivera sucedió el pasado 13 de julio. La tarde de ese domingo, servicios de emergencia se trasladaron a un hotel en Gettysburg, Pensilvania tras recibir un reporte de una persona inconsciente. Al llegar descubrieron a Rivera solo e iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar; pese a ello, fue declarado muerto en el lugar.

Con profunda tristeza Tony, Wade y yo compartimos el repentino fallecimiento de nuestro amigo y compañero, Dan Rivera. Tenemos el corazón roto y todavía estamos procesando esta pérdida. Dan realmente creía en compartir sus experiencias y educar a la gente sobre lo paranormal. Su bondad y pasión tocaron a todos los que lo conocían. Gracias por su apoyo y amables pensamientos durante este momento difícil, escribió el equipo de NESPR.

Organizadores locales de la gira y la entidad Ghostly Images of Gettysburg también manifestaron su tristeza por la pérdida, destacando el impacto que Rivera tuvo en la difusión de historias paranormales y en la formación de nuevas generaciones de investigadores.

Por su parte, el jefe adjunto de la oficina del forense del condado de Adams, Scott Pennewill, confirmó que no hubo indicios de actividad criminal y señaló que debido a las circunstancias se hará una autopsia al cuerpo, cuyos resultados serán entregados dentro de 60 a 90 días.

Las especulaciones sobre si la muerte de Rivera se trató de una casualidad o fue producto de las vibras demoniacas de Annabelle no se han hecho esperar ya que Rivera y su equipo participaron del 11 al 13 de julio en actividades en el antiguo Soldiers National Orphanage, un lugar con persistente fama de actividad paranormal.

No obstante, fuentes policiales también dieron a conocer que la muñeca no se encontraba en la habitación donde fue encontrado el investigador paranormal, y se rumorea que Annabelle habría permanecido en una furgoneta en el estacionamiento del hotel, aunque este dato no fue confirmado oficialmente.

¿Quién fue el investigador paranormal Dan Rivera?

Originario de Bridgeport, Connecticut, Dan Rivera era un veterano de guerra que después de su retiro dedicó más de una década al estudio y divulgación de fenómenos paranormales. En su biografía de NESPR se dice que su interés por los fenómenos paranormales comenzó en su juventud después de algunas experiencias personales.

Durante su carrera en NESPR, Rivera se especializó en rituales de santería y prácticas esotéricas, combinando enfoques tradicionales con métodos modernos de investigación. En los últimos meses, amplió su alcance gracias a la creación de contenido en redes sociales como TikTok y YouTube, donde logró viralizar relatos relacionados con Annabelle y otros fenómenos documentados por la NESPR.

Además, su labor como consultor en la serie documental "28 días paranormales" de Netflix le otorgó visibilidad internacional y acercó el fenómeno a nuevas audiencias, especialmente a generaciones jóvenes interesadas en lo oculto y misterioso. Por ello, su muerte marca un capítulo triste para la comunidad internacional dedicada a la exploración de lo paranormal, al mismo tiempo que alimenta aún más la leyenda que existe en torno a Annabelle.

Por otra parte, su trabajo, que combinaba tradición, rigor y nuevas tecnologías, contribuyó a mantener vivo el legado de Ed y Lorraine Warren y a acercar la investigación paranormal a audiencias contemporáneas. Mientras se esperan los resultados oficiales de la autopsia, el impacto de Rivera en la NESPR y en la difusión del fenómeno Annabelle seguirá siendo recordado por investigadores, fans y escépticos alrededor del mundo.