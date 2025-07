La canción romántica que se convirtió en el himno de un luchador mexicano y ahora es conocida en todo el mundo

Místico el luchador mexicano mundialmente conocido además de ser recordado por sus movimientos arriba del cuadrilátero, sus llaves y su máscara, también impacta en cada presentación a la que acude ya que cuando llega el momento de su entrada suena un romántico tema que lo acompaña.

Contrario a otros deportistas que eligen canciones con letras rudas, Místico decidió utilizar el tema “Me muero”, una canción que fue lanzada en 2006 por la banda española La Quinta Estación, en donde en aquel momento Natalia Jiménez era la vocalista.

“Me muero” es una canción que formó parte del disco “El mundo se equivoca”, pero lo que llama la atención además de su romántica y sentimental letra es que, los artistas eligieron a Místico, el luchador mexicano como el protagonista de su video oficial, razón por la que rápidamente empezó a formar parte del gusto de los fanáticos de la banda y también de los del deportista.

El ícono de la lucha libre mexicana no ha dejado de utilizar la canción “Me muero” de La Quinta Estación para subir al ring, a pesar de que ya pasaron más de 15 años, la estrella le es fiel al tema que protagonizó, ya que además ha mencionado en algunos momentos que sintió una gran conexión con la letra.

Mientras que en el video oficial de “Me muero”, Natalia Jiménez, la vocalista interpreta a una fanática que se enamora del luchador enmascarado, es una gran seguidora de su trabajo y de la cultura de este deporte en México, por lo que está entusiasmada de verlo brillar en el cuadrilátero.

Mientras que en la letra también se detalla como una persona se siente realmente enamorada de otra, es una de las canciones más populares del repertorio de la extinta banda española, puesto que se sabe que la vocalista ahora triunfa como solista.

