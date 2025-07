Javier Ceriani arremete contra El Gordo de Molina por maltratar a Lili Estefan en vivo, ¿problemas en el programa?

El periodista de espectáculos Javier Ceriani encendió la polémica al denunciar públicamente un supuesto maltrato de Raúl de Molina hacia su compañera Lili Estefan durante una emisión en vivo de su popular programa. Ceriani, conocido por su estilo directo y sin filtros, calificó el comportamiento de "El Gordo" como "violento, desagradable" y "un menosprecio" hacia la presentadora.

Las declaraciones de Ceriani se refieren a un incidente ocurrido en "El Gordo y la Flaca", un formato de entretenimiento de farándula y espectáculos que se transmite desde hace décadas en Estados Unidos. Conducido por Raúl de Molina, apodado "El Gordo", y Lili Estefan, conocida como "La Flaca", el show es uno de los más longevos y exitosos en su género dentro del mercado hispano.

Su dinámica se basa en la interacción cómplice, a menudo jocosa entre sus dos presentadores principales, quienes comentan las noticias del corazón, entrevistas con celebridades o momentos virales. La relación en pantalla Estefan siempre fue de amistad , también de profesionalismo, lo que hace que cualquier tensión en vivo sea rápidamente percibida por la audiencia.

Este fue el fragmento cortado que subieron:

Según relató Ceriani, el suceso ocurrió en un episodio reciente en el que Raúl de Molina regresaba al set tras una ausencia debida a complicaciones de salud. De Molina había sido sometido a una operación estética que, de acuerdo con el relato posterior, casi le cuesta la vida debido a una hemorragia, requiriendo incluso la inserción de una sonda. En este contexto, mientras Lili Estefan intentaba contextualizar y explicar al público lo sucedido con la salud de su compañero –y, aparentemente, expresar su propia opinión o preocupación–, De Molina la interrumpió de manera desconsiderada.

"Ayer viví un momento desagradable de un comunicador de los Estados Unidos", inició Ceriani en su crítica. "El Gordo de Molina regresó después de tener una sonda porque casi se desangra por una operación estética. Finalmente lo contaron todo; justo ahí Lili quiere contar su opinión y explica a su público lo que había pasado porque muy bien no se entendía. El Gordo fue tan violento, desagradable, la calló; además, no me parece que fuera el mejor momento. El gordo llega y la ataca en el aire, la ningunea, le hace un menosprecio", sentenció el periodista.