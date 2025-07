Este miércoles se anuncian a dos famosos para La Casa de los Famosos México 3, Adrián Di Monte es uno de los confirmados

El pasado lunes 15 de julio se destapó a Dalilah Polanco como la séptima habitante de La Casa de los Famosos México, junto a la actriz y conductora en esta tercera edición del reality show más famosos de nuestro país, veremos a grandes personalidades como Facundo, Olivia Collins, Alexis Ayala, entre muchos más.

Luego de darse a conocer la identidad de la séptima habitante de La Casa de los Famosos México, en la cuenta oficial del reality show se publicaron dos videos de pistas con las nuestras estrellas que serán reveladas, la sorpresa es que este miércoles 16 de julio se darán a conocer a los dos y no a uno solo de ellos como se venía haciendo y aquí te revelaremos los nombres de estos actores que participarán.

¿Qué estrellas se unen a La Casa de los Famosos México 3?

Aunque son muchos nombres de famosos los que se rumorean que podrían ser revelados este miércoles, la realidad es que no se trata de Ninel Conde ni de Paola Suárez, no por lo menos hasta el momento, pues el nombre de ambas famosas ha sonado fuerte para esta edición.

Sin embargo, de acuerdo a cuentas que se dedican a dar cobertura a los realities shows ya compartieron información sobre los famosos que serán confirmados este miércoles 16 de julio, ambos han sido muy polémicos, pero sin duda uno de ellos encenderá la controversia dentro y fuera de La Casa de los Famosos México 3.

De acuerdo con la cuenta de Instagram @tvfamaymas, este miércoles los dos famosos confirmados en ser parte de la tercera edición del reality show más exitoso de nuestro país se trata de Adrián Di Monte y la actriz y cantante Elaine Haro. Cabe señalar que la cuenta solamente publicó una historia con las iniciales de los nombres de estos actores.

Foto: IG @tvfamaymas

Hace unas semanas se reveló el nombre de Adrián Di Monte entre los confirmados, debido a esto es que no causó gran asombro en los seguidores de La Casa de los Famosos Mexico 3, pues, se dijo que el galán de telenovelas habría pedido a la producción del reality que no metieran a su ex esposa Sandra Itzel y a cambio él entraría al programa y haría lo que fuera para tener el rating hasta arriba, además la cuenta de Instagram antes mencionada, reveló que ni Jimena Longoria ni Caeli van a participar esta edición.

¿Quiénes son todos los confirmados?

Hasta la redacción de esta nota, van 7 estrellas confirmadas para la tercera temporada de La Casa de los Famosos México 3, por lo que con esta doble revelación serán ya 9, por el momento no se han revelado cuántos famosos participarán en esta edición. Los participantes anunciados son: Facundo, Olivia Collins, Alexis Ayala, Aarón Mercury, Mar Contreras, Aldo de Nigris y Dalilah Polanco.