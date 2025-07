El Escorpión Dorado y Werevertumorro habrían estafado a Tania Rincón, esta es la verdad

Aunque Alex Montiel quien es mejor conocido solamente como “El Escorpión Dorado” quiere dejar atrás la polémica en su vida, tal parece que esto no acaba para él, pues, un nuevo escándalo se suma a toda la larga lista de controversias que ha protagonizado en las últimas semanas en donde el romance que sostuvo con Fabiola Martínez quedó expuesto.

Ahora la nueva polémica que protagoniza Alex Montiel, involucra también a su famoso hermano Gabriel Montiel, mejor conocido como “werevertumorro” y a Tania Rincón, pues, trasciende que los famosos hermanos habrían estafado a la querida conductora de Hoy, esto durante el paso de la presentadora por la “Queens League”.

¿El Escorpión Dorado y Werevertumorro estafaron a Tania Rincón?

Recientemente la periodista Inés Moreno, compartió nueva información sobre los hermanos Montiel y las misteriosas razones por las que Tania Rincón dejó la presidencia de “Peluche Caligari”, dentro de la Queens League, mismas que se alejan mucho de la versión oficial que la conductora de Hoy dio en su momento.

Y es que, en enero del 2025, Tania Rincón se despidió de la presidencia de “Peluche Caligari”, en su momento, la querida conductora reveló que su adiós se debía a que tenía múltiples compromisos laborales que le impedían seguir con el proyecto: "La buena es que vienen nuevas oportunidades laborales, que se me han presentado y la mala es que ya no podré asumir este cargo con la misma formalidad que lo hice. Peluche Caligari merece una presidenta que esté involucrada al 100%, en cuerpo y alma, como lo hice yo. Si les soy sincera, esta fue una decisión muy difícil de asimilar y dolorosa. Fue una excelente oportunidad para mí a nivel profesional y a nivel personal, me demostré una vez más que puedo lograr cualquier cosa que me proponga".

Esas fueron las palabras de Rincón en enero de este año, hoy, a seis meses de esta noticia, nuevas versiones salen a la luz, pues, la periodista Inés Moreno compartió que los hermanos Montiel le habrían quedado a deber a la conductora una fuerte cantidad de dinero: “esta persona que me cuenta, formaba parte de este grupo de chicas, y pues parece que Tania Rincón invirtió casi un millón de pesos en esto, al ser presidenta”.

Pese a lo anterior, de acuerdo con Moreno, Tania habría continuado con su trabajo como presidenta, pues, ella tenía un compromiso con las chicas que conforman el equipo, por lo que presuntamente la conductora de Hoy se habría resignado a perder dicha cantidad de dinero.

“Hay que invertirle para buscar patrocinios, comprar camisetas, pagar a todo mundo y luego se recogen las ganancias mismas que nunca vio Tania Rincón. No le pagaron bien y ella se quedó callada, se resignó para seguir trabajando con el equipo de las chicas y no quedarles mal, a pesar de que pues no le habían pagado y estaba muy molesta con los hermanos Montiel”, agregó la periodista.

Pablo Chagra comparte la verdad de Tania Rincón

Tras darse a conocer la versión de Inés Moreno, el comunicador Pablo Chagra compartió un video, en donde revela la verdadera razón por la que Tania Rincón decidió dejar a los hermanos Montiel y decirle adiós a “Peluche Caligari”, y efectivamente, todo tiene que ver con un tema de dinero, cabe señalar que de acuerdo con Chagra, esta información se la dio directamente la conductora de Hoy.