“Casi me matan”, “El Estaca” sufre aparatoso accidente vial, este es el estado de salud del conductor de "La Corneta"

José Ramón San Cristóbal, quien es mejor conocido como “El Estaca”, dio a conocer en la última edición de “La Corneta” que el pasado fin de semana su vida estuvo en riesgo debido a que sufrió un aparatoso accidente vial cuando circulaba a bordo de su motocicleta por las calles de Estados Unidos, por lo que, como era de esperarse, se generó una gran preocupación en torno al estado de salud del entrañable compañero de Eduardo Videgaray, por ello, en esta nota te diremos qué es lo que se sabe al respecto.

De acuerdo con las propias declaraciones de “El Estaca”, el aparatoso accidente que sufrió ocurrió cuando esperaba el cambio de luz en un semáforo, estaba detenido detrás de un automóvil cuando una tercera unidad lo embistió por detrás y lo lanzó por los aires debido al fuerte impacto. Cabe mencionar que, el locutor señalo que afortunadamente el golpe lo hizo volar, de lo contrario hubiera quedado prensado entre ambas unidades.

El conductor de "La Corneta" estuvo cerca de morir prensado en un accidente vial. Foto: IG: jrsestaca

“Casi me matan y es en serio, tuve un accidente en mi motocicleta, estaba yo detenido en un alto esperando que cambiara al siga y estaba viendo el coche de frente y de pronto estaba viendo el cielo, en mi cabeza la presunta era '¿por qué estoy volando?’ y ya cuando caí en el cofre del coche que me pagó por detrás supe lo que había sucedido (…) mi motocicleta quedó ‘ensandwichada’ entre el coche que estaba enfrente de mí y el que me pagó, no quedó nada de m moto”, expresó “El Estaca”.

Al respecto, Eduardo Videgaray señaló que ya vio las fotos del accidente y confirmó que dicho percance fue sumamente delicado por lo que no dudó al aseverar que su compañero de “La Corneta” está vivo de milagro.

"El estaca" reconoció que tuvo mucha suerte de no haber muerto en este accidente vial. Foto: IG: jrsestaca

¿Cuál es el estado de salud de “El Estaca” tras el aparatoso accidente vial que sufrió?

José Ramón San Cristóbal señaló que tras el aparatoso accidente vial que sufrió el pasado fin de semana experimentó un poco de dolor generalizado en el cuello, sin embargo, mencionó que ya recibió atención médica y no presenta ninguna lesión de consideración, por lo que en los próximos días podrá quedar recuperado totalmente, no obstante, señaló que dicha situación le pareció sorprendente pues está consciente de que pudo haber muerto.

“Estoy sorprendido de que no esté hecho pedazos o muerto, me pudo haber matado este güey, pero no fue así, no soy una persona mística y no soy creyente, pero tuve mucha suerte, no hay duda, estoy sorprendido de que no pasó a más”, señaló el titular de “La Corneta”, quien a través de redes sociales difundió una serie de fotografías del accidente la mañana de este martes 15 de julio y aprovechó para agradecer las muestras de cariño y preocupación que ha recibido desde que dio a conocer esta desafortunada situación.

“Bueno, pues para todos los que preguntaron, aquí unas fotos de cómo quedó mi moto después del choque. Lo realmente sorprendente es que yo estoy bien”, fue el texto que escribió “El Estaca” en sus redes sociales, cabe mencionar que el conductor no detalló si hubo personas detenidas por estos hechos, por lo que se espera que sea en los próximos días cuando pueda ofrecer más detalles al respecto.