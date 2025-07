Bono REVELA que sobrevivió en su adolescencia comiendo alimentos sobrantes en vuelos comerciales

Dicen que hay prioridades en la vida y para Bono, vocalista y líder de la banda irlandesa U2, la música siempre estuvo al frente de sus necesidades. Tanto que, durante su adolescencia, sobrevivía consumiendo la comida que le regalaban a su hermano, quien trabajaba para una aerolínea.

Durante una entrevista para el podcast Table 4, el intérprete de temas como One o With or without you, señaló que, tras la muerte de su madre cuando él contaba con solo 14 años de edad, tuvo que hacer ajustes en su vida, entre los que se incluyó la alimentación.

“Tras la muerte de mi madre, solía regresar a casa con una lata de carne, otra lata de frijoles y un sobre de Cadbury’s Smash, una marca de puré de papas. Siendo un adolescente, la comida era solo un combustible. “En ese entonces, gastaba mi dinero en cosas mucho más importante, como el disco de Alice Cooper Hello Hooray”, señaló en la emisión.

Bono, cuyo nombre verdadero es Paul David Hewson, conseguía estos alimentos debido a que su hermano trabajaba en una aerolínea, donde le permitían quedarse con las comidas que no se servían durante los vuelos.

“Mi casa estaba a un kilómetro de la pista en la que trabajaba mi hermano Norman para Aer Lingus. Él habló en su trabajo para que le dejaran traer a casa la comida sobrante de la aerolínea. Eran platillos muy exóticos”, recordó.

Guarda pocas memorias de su mamá

El músico irlandés señaló que, aunque recuerda algunas cosas de su mamá, su prematura muerte debido a un aneurisma impidió que generara más memorias de su convivencia con ella, porque era un tema que casi no se abordaba en su casa.