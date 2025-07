Andrea Noli no se arrepiente de la relación que tuvo con Jorge Salinas, pero no le “gustaría lastimar a otra mujer”

Una de las actrices del momento es Andrea Noli, ya que es parte del elenco principal de la bioserie “Chespirito: sin querer queriendo” porque le da vida a doña Clotilde, personaje mejor conocido como “La Bruja del 71”. Para hablar de su carrera y vida personal, la famosa le concedió una entrevista a Pati Chapoy y se sinceró de la relación amorosa que tuvo con Jorge Salinas.

Andrea Noli, de 52 años de edad, recordó que conoció a Jorge Salinas, de 56 años, gracias a Alexis Ayala y porque en esa época trabajaban en la obra de teatro “Engáñame si quieres”. En ese momento, el actor en cuestión estaba casado con Fátima Boggio, pero eso no impidió que empezaran una relación clandestina de la que la actriz no se arrepiente, admitió durante la entrevista.

"Era un hombre encantador, estaba en una época maravillosa", dijo Andrea Noli para referirse a Jorge Salinas. "Yo era muy joven y muy, pues… era muy fácil enamorarme en aquel entonces, así se dieron las cosas, siempre es una cuestión de dos (...).

Andrea Noli asegura que no volvería a cometer el mismo error

Asimismo, Andrea Noli consideró que ha tenido suerte porque, aunque en aquel momento fue criticada por la infidelidad, igual “me fortalecí mucho”, ya que del amor clandestino con Jorge Salinas resultó su hija, Valentina, quien en septiembre próximo cumplirá 19 años.

Pati Chapoy cuestionó a Andrea Noli acerca de qué pensó al comenzar una relación amorosa con Jorge Salinas, ya que él estaba casado con Fátima Boggio. Al respecto, la actriz se sinceró y dijo “la verdad es que, en aquel entonces, no le resté importancia, no pensé que fuera… estupidez de la edad, no te lo voy a negar. Es algo que a veces uno hace sin pensar en las consecuencias”.

Al saber que estaba embarazada, Andrea Noli decidió no sólo seguir adelante, sino que lo haría sola, razón por la que decidió ser madre soltera, ya que “desde ese momento lo supe y asumí mi responsabilidad”. Por lo mismo, la actriz expresó que está orgullosa de lo que pasó, pero igual dijo que aprendió de lo vivido y no volvería a lastimar a una mujer, a una familia.