Alfredo Adame y "La Barbie humana" confirman página de contenido privado | VIDEO

Marcela Iglesias, la también llamada Barbie Humana, dio a conocer en su reciente entrevista con Javier Ceriani que sí está saliendo con Alfredo Adame, pero se trata únicamente de una conexión orgánica y natural, pero no se le tiene por qué poner títulos a todo lo que pasa en la vida, a todas las relaciones humanas.

A través de su conversación, reveló que durante una conversación y un par de viajes a los lugares donde cada uno vive, en México y Estados Unidos, se dieron cuenta de que les gustaba estar juntos, que tenían una fuerte conexión más allá de lo físico, pues la pasaron increíble.

"Cuando a ti te cuestionan con quien andas, te preguntas por qué quieren saber todo, por qué no me dejan vivir, por qué no me dejan ser. no todo tiene que tener un título. Nos encontramos en México, la vibración fue buena, él vino acá a Los Ángeles, la gente no le paraba de pedir fotos, la gente lo reconoce, nos la pasamos muy bien"

También dio a conocer que se conocieron durante un podcast del conductor y ex actor de telenovelas, con quien conectó a través de la conversación. Esa primera reunión fue un podcast, pero ambos hablaron tan profundamente de temas variados, que terminaron conectando de manera mental.

Por su parte, dio a conocer que quiere dar a conocer una cara de Alfredo Adame que pocos conocen, pues durante los últimos días han estado atacando al conductor. En este contexto, agregó que por esa razón la invitó a un OnlyFans de contenido privado y exclusivo para la gente que quiera suscribirse a lo que tienen que ofrecer.

"La gente lo está atacando en las redes sociales, al pobre de Alfredo, porque piensan que es mi Sugar Daddy. Él no me está dando nada, yo no lo necesito, a mí no me interesa, lo dice por la diferencia de edad que hay entre ambos. Para mí eso es irrelevante, no me concentro en eso. Yo le dije, bueno ya que la gente tiene tanta ansiedad de vernos, por qué no hacemos un OnlyFans"