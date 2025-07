¿Alejandra Guzmán recayó en las adicciones?, así fue como la rockera reveló que el alcohol es lo más difícil de dejar

El fin de semana pasado trascendió que Alejandra Guzmán habría recaído en las adicciones, luego de varios meses complicados para ella, pues, desde la muerte de su famosa madre, Silvia Pinal, todo apunta que la rockera no la ha pasado nada bien, y eso sería la causa de su retorno a estas sustancias.

Cabe señalar que la recaída de Guzmán, no sería algo nuevo en su vida, pues, dicho por ella misma, nunca ha podido dejar las drogas de manera permanente, pues, según la rockera su abstinencia a estas sustancias han sido por periodos cortos y otros más largos. Debido a esto, recordaremos las declaraciones que dio la también llamada “Reina de corazones” sobre sus adicciones.

Fue en el año 2019, cuando Alejandra Guzmán reveló en entrevista a Gustavo Adolfo Infante sobre cómo ha sido su paso por las drogas y las recaídas que ha tenido en el consumo de éstas, pues, de acuerdo con ella misma es algo que ha ocurrido en varias ocasiones.

Tania Rincón rompe el silencio sobre el presunto fraude del Escorpión Dorado y Werevertumorro: “a mí no me estaba redituando"

La Guzmán, reveló en esta plática que su mayor punto de consumo de drogas fue cuando la fama llegó a ella, pues, asegura que en ese momento todos se acercaban a ella para darle drogas y alcohol, y que además de todo se lo daban gratis.

“Realmente cuando yo fui más adicta fue cuando me volví famosa, y tuve todo el dinero del mundo y todo el mundo te regala la droga y ahí es cuando empecé con las drogas más fuertes, a no dormir en tres días, porque todo te lo regalaban, yo me acuerdo que antes de los palenques me ponía hasta el gorro…” contó Alejandra Guzmán