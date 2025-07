Se cumplen 40 años del desastroso concierto de Led Zeppelin con Phil Collins en el Live Aid de 1985

Cada 13 de julio se conmemora el Día Mundial del Rock, una fecha especial en la cual se rinde homenaje al Live Aid de 1985, el famoso evento que reunió a algunas de las bandas y artistas más importantes del género en un mega concierto con la intención de recaudar fondos para combatir la hambruna en Etiopía.

Durante el evento que se llevo a cabo de manera simultanea en la ciudad de Londres y Filadelfia se contó con la participación de leyendas de la música rock como U2, Queen, Mick Jagger, The Who, Paul McCartney, Black Sabbath, Dire Straits, David Bowie y Elton John.

Sin embargo, una de las presentaciones más recordadas del Live Aid es la que la reconocida agrupación británica Led Zeppelin ofreció en compañía del famoso cantante Phil Collins, la cual a sido considerada por muchos espectadores como una de las peores de aquel día, así como una de las más desastrosas en toda la historia de la banda.

Led Zeppelin ofreció una de sus peores presentaciones en el Live Aid de 1985

Así fue el desastroso concierto de Led Zeppelin en el Live Aid

Debido a la muerte de John Bonham, baterista original de Led Zeppelin, la agrupación contrató a Phil Collins para que tocará las percusiones durante su presentación en el Live Aid, misma que marcó su regreso a los escenarios luego de su separación en 1980.

Con solo dos horas de ensayo, la agrupación salió al escenario para interpretar los temas "Rock And Roll", "Stairway To Heaven" y "Whole Lotta Love" entre problemas técnicos, desafinaciones y diversos errores, situación que incluso provocó que Led Zeppelin volviera a tomarse una larga pausa que termino tras su regreso en el 2007.

Posteriormente fue el propio Jimmy Page quien admitió que fue una gran equivocación haber contratado a Phil Collins, argumentando que incluso tuvo problemas al interpretar el inicio de "Rock And Roll".

Por su parte Phil Collins también expresó su sentir respecto a la presentación asegurando que de haber tenido la oportunidad de poder abandonar el escenario lo hubiera hecho, pues considero que no lo necesitaban, e incluso dejo haberse sentido como una pieza de repuesto.