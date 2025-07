Muere la actriz coreana Kang Seo Ha a los 31 años tras batalla contra una fuerte enfermedad

La industria del entretenimiento coreano está de luto tras confirmarse la muerte de la actriz Kang Seo Ha, quien falleció el 13 de julio a los 31 años de edad, después de luchar incansablemente contra el cáncer que padecía mismo pese a estar avanzado se enfrentó a él con trabajo, pues trató de seguir en el ámbito mientras enfrentaba los duros tratamientos de quimioterapia.

Sin embargo, su estado de salud sufrió un deterioro significativo durante su segunda ronda de tratamiento, lo que llevó a su fallecimiento la tarde del 13 de julio en Seúl. Tras su fallecimiento, fue colocado un altar conmemorativo en la sala funeraria del Hospital St. Mary en honor a su legado en la televisión.

La noticia sobre su muerte se dio a conocer este 14 de julio por fuentes cercanas a la familia, quienes revelaron que la actriz no pudo más contra la enfermedad. Kang Seo Ha deja un legado de grandiosas interpretaciones y una vida marcada por la valentía. Ahora su luz seguirá brillando en la pantalla con las interpretaciones que dejó en este plano.

La noticia sobre su muerte se dio a conocer este 14 de julio por fuentes cercanas a la familia, | Foto: X @soompi

¿De qué murió Kang Seo Ha?

Kang Seo Ha falleció el 13 de julio a los 31 años de edad, víctima de un cáncer de estómago en etapa avanzada luego de enfrentar con entereza varios meses de tratamiento oncológico. Según medios locales, la actriz había recibido una segunda ronda de quimioterapia recientemente, pero su salud se deterioró rápidamente.

Según el Instituto Nacional del Cáncer (NIH, por sus siglas en inglés), el cáncer de estómago, también llamado cáncer gástrico, es un tipo de cáncer que se origina en las células que revisten el estómago. Los síntomas pueden incluir afecciones comunes, como indigestión o dolor de estómago. Mientras que el tratamiento del puede incluir cirugía, radioterapia, quimioterapia e inmunoterapia, pero cuando está en etapa avanzada es altamente mortal.

Kang Seo Ha falleció el 13 de julio a los 31 años de edad, víctima de un cáncer de estómago | Foto: X @philstarlife

¿Quién era Kang Seo Ha?

Kang Seo Ha nació en 1994 y comenzó su formación como actriz en la Escuela de Drama de la Universidad Nacional de Artes de Corea y debutó en 2012 en el videoclip Getting Farther Away del grupo Brave Guys. A lo largo de su carrera participó en reconocidos dramas como Schoolgirl Detectives, Assembly, The Flower in Prison, First Love Again, Nobody Knows, entre otros. Su último proyecto fue la película Mangnaein grabado en 2022, misma que será estrenada de manera póstuma en octubre de este año.