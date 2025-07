Montserrat Oliver aclara cuál fue su relación con María Felix y la supuesta su cena con velas y beso: "Fue amorosa y hermosa"

María Félix fue una de las mujeres más importantes en México y no solo por su larga trayectoria en el Cine de Oro Mexicano, sino también por su personalidad seductora con la que atraía miradas y con esa forma directa de hablar en la que poco le importaba lo que alguien pudiera responder; sin embargo, sus relaciones han dado mucho de qué hablar desde hace algunas semanas.

Todo empezó en el programa de "Montse & Joe" donde Montserrat Oliver reveló que María Félix le habría "tirado la onda", es decir, que intentó ligársela, uno momento que despertó todo tipo de especulaciones y rumores de todo lo que habría pasado entre las famosas.

La viralidad del suceso creció tanto que incluso se comenzó a comentar que la actriz y la conductora habrían tenido un romance y poco a poco más detalles de esta supuesta "relación" comenzaron a acaparar toda la atención como fue el caso de una supuesta cena a la luz de las velas, que sobra decir suena de lo más romántico, junto a un beso que 'La Doña' le habría robado a la modelo de 59 años.

Sin embargo, la propia conductora ya reaccionó a estos supuestos rumores y negó categóricamente que el vínculo que sostuvo con la actriz haya sido romántico, aunque sí precisó que fue María Félix quien dio el primer paso para conocerse: "Cuál cena romántica con velas, vean a lo que llegan los chismes por el amor de Dios", dijo ante la prensa en una entrevista retomada por la reportera Berenice Ortiz.

Según confesó Montserrat Oliver, 'La Doña' pidió conocerla y en el primer encuentro que tuvieron fue gracias a que la actriz pidió conocer a la modelo. Tras ello, la conductora reveló lo especial que se sintió por la solicitud de una actriz de la talla de la estrella del Cine de Oro; sin embargo, descartó que todo haya terminado en una cena romántica.

"Sí tuve el gusto de conocerla con El Candelero; ella me quiso conocer y me encantó; me sentí súper halagada, me dio un beso en la mano, fue amorosa y hermosa conmigo, no me dio ningún beso en ningún otro lado ni hubo cena con velas, ni nada de lo que se están inventando", mencionó.