Maribel Guardia se dice dispuesta a alejarse de su nieto José Julián si ya "le lavaron el cerebro" | VIDEO

La relación entre Maribel Guardia e Imelda Garza Tuñón, viuda de Julián Figueroa, enfrenta un nuevo capítulo de tensión. Maribel Guardia rompió el silencio y respondió a las recientes declaraciones de Garza Tuñón, quien habló de aspectos negativos de Julián Figueroa, la dificultad para que la actriz vea a su nieto, José Julián, el tema de la custodia del menor. La actriz no ocultó su dolor y decepción ante las palabras de Imelda, defendiendo la memoria de su hijo, entre otros temas.

"Me da pena que hable mal de mi hijo, fue un extraordinario padre", sentenció Maribel con visible emoción, al referirse a los comentarios de Imelda sobre Julián Figueroa. La artista destacó el profundo amor y el legado que Julián dejó en su hijo, José Julián. "Lo que me sorprende de José Julián son los recuerdos que tiene de su padre. El legado que le dejó de amor al niño, fue maravilloso", expresó, subrayando que la memoria de Julián como padre está intacta en su nieto, a pesar de las palabras de Imelda.

También defendió la figura de Marco Chacón, su esposo, como un padre para Julián: "Marco amaba a Julián, Julián amaba a Marco. Fue un segundo padre para él, más que Joan Sebastian. Qué pena que Imelda hable cosas feas de Julián, ojalá se acuerde de las buenas".

Maribel Guardia reiteró su profundo amor por su nieto, a quien considera "un pedacito que dejó Julián, mi hijo". Crédito: @maribelguardia

¿Qué respondió Maribel Guardia a Imelda Garza?

Respecto a su relación matrimonial con Marco Chacón, Maribel Guardia fue enfática, desmintiendo cualquier insinuación de que su esposo pudiera haber influido en sus decisiones o la tratara de forma indebida. "Quiero decirte que llevo 28 años con mi marido, nunca me ha levantado la voz, es un gran secreto", compartió, revelando la solidez de su unión.

Subrayó que el respeto mutuo es el pilar de su matrimonio: "Muchas cosas van cambiando, pero cuando se pierde el respeto, se quiebra una relación. Nunca de los dos hemos dado ese paso. Jamás en la vida me ha gritado. Es un caballero en la casa, lo ha sido siempre". Con estas palabras, Maribel dejó claro que nadie manipula sus decisiones, y menos su esposo.

El punto central de la disputa gira en torno a José Julián y su custodia. Maribel Guardia reiteró su profundo amor por su nieto, a quien considera "un pedacito que dejó Julián, mi hijo". Aclaró la situación legal del menor: "A mí me dieron el cuidado por un mes del niño, nunca me dieron la custodia, no la quiero para mí jamás, a no ser que el niño me necesitara, pero entiendo que tiene a su mamá". La actriz explicó que su intervención inicial fue por preocupación genuina: "En su momento yo sentí que debería protegerlo, no me arrepiento de eso".

Maribel también abordó el tema de las pruebas toxicológicas, un punto de fricción previo: "Ella nunca quiso hacerse las pruebas de toxicología hasta el día de hoy. Para ellos lo que valen son las pruebas, pero ojalá todo este tiempo le haya servido". Finalmente, Maribel expresó su preocupación por el posible alejamiento de su nieto: "Yo también tengo derechos, cuando llegue ante un juez de lo familiar, pero también te diré qué pasa, si yo veo que al niño ya le lavaron el cerebro contra mí, no voy a forzarlo. Él algún día tendrá claras las ideas de todo el amor que yo le di, todo lo que vivió desde que nació, hasta los 8 años de edad. Me cansé de darle amor, eso no se borra"