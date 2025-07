Maribel Guardia responde a Gustavo Adolfo Infante por ataques a Marco Chacón: "Parece que está enamorado" | VIDEO

La farándula mexicana se sacudió esta semana tras las declaraciones de Gustavo Adolfo Infante, quien aseguró que Marco Chacón, esposo de la reconocida actriz y cantante Maribel Guardia, fue despedido de un puesto académico por una supuesta infidelidad con una alumna. Las afirmaciones del periodista encendieron las redes, poniendo a la vedette en el ojo del huracán mediático. Sin embargo, la artista no tardó en ofrecer una respuesta clara, desmintiendo categóricamente lo dicho por Infante.

"Marco subió el video firmando contrato", sentenció Maribel Guardia, refiriéndose a una reciente publicación de su esposo que contradice la versión del despido. Con esto, la artista costarricense enfatiza la estabilidad laboral de Chacón, quien, según sus palabras, "tiene muchos años ahí, Dios bendito". La naturalidad con la que Maribel abordó el tema dejó claro que las acusaciones de Infante carecen de fundamento para ella.

La actriz fue más allá, sugiriendo que la insistencia de Gustavo Adolfo Infante con el tema de Marco Chacón obedece a una fijación personal del periodista. "Se desmiente con actos las palabras de este señor. Es su villano favorito, parece que está enamorado de él", declaró Maribel, usando un tono que mezclaba incredulidad y un dejo de ironía. Esta frase encapsula la percepción de la actriz sobre la aparente obsesión de Infante por la vida de su esposo, minimizando la seriedad de las acusaciones al presentarlas como un mero capricho del comunicador.

Maribel Guardia afirmó que no emprenderá acciones legales contra el periodista. Crédito: @MaribelGuardia

¿Maribel Guardia emprenderá acciones legales contra Gustavo Adolfo Infante?

A pesar de la gravedad de las insinuaciones, Maribel Guardia afirmó que no emprenderá acciones legales contra el periodista. "No iniciaré acción legal contra él, tengo muchos enredos para andar pensando en más", explicó, dejando entrever que sus prioridades están en otros asuntos y no desea sumarse más complicaciones a su vida.

Con sus declaraciones, Maribel Guardia no solo defendió la integridad de su esposo y su matrimonio, sino que también envió un mensaje de calma frente a la vorágine de la información en el mundo del espectáculo. Su respuesta se centró en la verdad de los hechos, en la tranquilidad de su vida personal, dejando de lado la polémica, evitando alimentar un ciclo de chismes que, al parecer, no le interesan.

También respondió Marco Chacón, quien frente a la prensa, para el canal de YouTube de Berenice Ortiz, dio a conocer que no tiene nada que hablar respecto a los recientes chismes que han salido sobre supuestas relaciones que tiene con una de sus alumnas, lo que dijo, es falso.