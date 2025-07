Majo Aguilar evita defender a Ángela Aguilar tras comparaciones con Florinda Meza: "No voy a hablar de eso"

Después del estreno del estreno de seis de los ocho capítulos de la serie de 'Chespirito: sin querer queriendo', los fans la producción han creado una comparación entre Florinda Meza y su historia de amor con Roberto Gómez Bolaños y la de Ángela Aguilar y Christian Nodal. Ante estas nuevas críticas a la hija de Pepe Aguilar, se le cuestionó a Majo Aguilar, prima de la esposa de Nodal para que diera su punto de vista.

Durante una interacción con los medios de comunicación, la cantante de regional mexicana fue cuestionada sobre la nueva polémica en la que se ha visto envuelta su prima Ángela. Los periodistas le preguntaron lo que opinaba sobre las comparaciones de la hija de Pepe Aguilar y Florinda Meza. Majo fue contundente y confirmó que no iba a hablar del tema.

Majo no quiso hablar sobre las comparaciones de Ángela y Florinda Meza (IG: majo__aguilar)

El motivo por el que Majo no quiso hablar del tema tiene que ver con que no se lleva con Ángela. La cantante de regional mexicano confirmó que no tiene comunicación con la esposa de Nodal, pero a pesar de esto le pidió a los fans y a toda la audiencia y gente en redes sociales que tengan un poco de empatía.

Majo habla sobre los comentarios en contra de Ángela Aguilar

Después de confirmar que no sabe si le afectan o no los comentarios a Ángela, Majo le pidió empatía a la gente, ya que los comentarios negativos siempre afectas a las personas. A pesar de no tener comunicación con ella, considera que debe afectarle mucho, ya que no está padre el 'hate' y menos en las cantidades en las que lo recibe la hija de Pepe Aguilar.

"Yo creo que a cualquier persona le afecta, nosotras no hablamos, pero supongo que, obviamente, le debe de afectar mucho, no está padre para el 'hate' nunca", expresó Aguilar.

Los motivos de las comparaciones de Ángela Aguilar y Florinda Meza

Durante algunos de los episodios de la nueva producción donde se habla sobre la vida de Chespirito, se ha presentado, desde la perspectiva de uno de los hijos de Roberto Gómez Bolaños como fue que Meza y su papá se comenzaron a enamorar. En la serie se presenta como si Florinda le hubiera robado al marido a Fernández.

Al presentar así el inicio de la historia de amor de Meza y Chespirito, los fans no dudaron en compararlo con la forma en la que Ángela le quitó a la pareja a Cazzu, dejado a una pequeña lejos de su padre y la argentina bastante dolida por lo ocurrido. Ahora, Aguilar disfruta de su matrimonio con Nodal, como lo hizo Florinda con Roberto Gómez Bolaños.