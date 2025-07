La inquietante película de suspenso sobre un mundo apocalíptico de Netflix que muestra lo PEOR de la humanidad

¿Lunes de aburrimiento? Te invitamos a iniciar la semana con la mejor actitud viendo una de las películas que tiene Netflix en su catálogo y que te atrapará desde los primeros minutos; además si eres de los que ama las historias apocalípticas esta recomendación se sale de lo habitual.

Aquí no son zombies, una enfermedad mortal ni meteoritos cayendo del cielo los que afectarán a nuestro planeta, sino más bien, muestra lo peor de la humanidad y todo lo que pueden hacer niños, jóvenes, adultos y hasta ancianos cuando las cosas tienen un giro inesperado. Esta película te dejará pensando: ¿Tú qué bando elegirías?

La película que hoy queremos recomendarte es Disomnia, una producción de 2021 que resulta bastante inquietante y sombría, donde el suspenso te atrapa desde los primeros minutos, pues cada personaje se encarga de ponerte en sus zapatos para que sientas el miedo, la adrenalina, el terror, la impotencia y hasta la vulnerabilidad. ¿Le darías una oportunidad?

"Una ex soldado y madre soltera hace hasta lo imposible por proteger a sus hijos luego de que un misterioso fenómeno convierte a los humanos en violentos insomnes", dice la sinopsis de Netflix.

¿Qué tal es la película Disomnia?

Disomnia es una de esas películas que vale la pena ver una vez si es que te gusta el cine apocalíptico y con giros inesperados; sin embargo, debes de saber que no tiene las mejores calificaciones. Pese a ello, en su estreno en 2021 dio mucho de qué hablar en Netflix logrando entrar en el Top 10 de lo más visto y pese a la crítica, algunas personas la aman por su premisa del fin del mundo sencilla y que deja ver que la humanidad puede ser de lo peor.

La historia se centra en un mundo en el que una noche los satélites comienzan a caer del cielo sin que existe una explicación clara sobre lo que está pasando, pero esto tan sólo es el inicio de la pesadilla y lo anterior se debe a que la catástrofe incluye no sólo que todos los aparatos electrónicos dejen de funcionar, sino también afectar el ciclo del sueño de las personas.

Es entonces cuando el papel de la ex soldado tiene una función más importante de la que nadie veía venir, pues su hija sí tiene la capacidad de dormir, es decir, que este misterioso fenómeno no le afecto. La lucha de Jill empieza con todo para salvar no sólo a la pequeña, sino también a su otro hijo en medio de una histeria mundial.

De tal forma que ya nadie puede volver a dormir, no importa lo mucho que se esfuercen; es entonces cuando inicia el verdadero caos pues el estrés, hartazgo y cansancio de no poder dormir para recuperarse, los hará querer encontrar respuestas, curas y todo lo que sea posible para poder sobrevivir.

Por otro lado, la película también nos muestra que en medio de esta histeria colectiva, un grupo de científicos tratan de encontrar una cura cien por ciento efectiva, en la que una niña será pieza clave, para así lograr salvar a la humanidad de un final fatal.

¿Dónde ver Disomnia 2?

Aunque el público tiene opiniones divididas sobre esta cinta y muchos esperan una segunda parte, lo cierto es que hasta el 2025 no hay una secuela sobre la película Disomnia ni tampoco se ha hablado de dicha posibilidad. Cabe destacar que tras su estreno en 2021 la critica no fue la mejor; sin embargo, siempre es una buena opción para armarse un maratón en Netflix.