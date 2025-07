Esto le dijo Maribel guardia a Marco Chacón tras supuesta infidelidad en pleno aniversario de bodas: "No sé cómo será el futuro"

Maribel Guardia y Marco Chacón han estado en la mira de nueva cuenta en los últimos días después que se destapó una supuesta infidelidad del abogado contra la actriz, una noticia que no fue nada bien recibida entre el público; sin embargo, el matrimonio sigue demostrando que amor es más fuerte e invencible que nada, incluyendo los rumores.

Al menos así lo do a conocer Maribel Guardia, quien esta mañana le compartió un largo mensaje a Marco Chacón y aunque no habló sobre los rumores de una supuesta infidelidad, le hizo saber a sus fans que su historia sigue siendo de miel sobre hojuelas, especialmente ahora que la cantante se encuentra en una lucha legal en contra de su ex nuera, Imelda Garza Tuñón.

Las palabras que la actriz y cantante para su esposo fueron con motivo de su aniversario de bodas y para la ocasión le agradeció por los 28 años de matrimonio que han compartido juntos, pero también reflexionó sobre lo que pueda pasar en el futuro y por lo tanto en el vínculo que sostienen.

"28 años a tu lado... y sigo eligiéndote cada día. Gracias, papito, @marco_chaconf por caminar conmigo en lo bueno y en lo difícil, por sostenerme con tu amor cuando la vida dolió, y por regalarme risas, paciencia y abrigo para el alma", dijo la famosa de 66 años.

También recordó que él le dio mucho amor a Julián Figueroa. (Foto: IG @maribelguardia)

Maribel Guardia celebra su aniversario 28 con Marco Chacón

Maribel Guardia contrajo matrimonio por lo civil con Marco Chacón hace 28 años y aunque el evento fue muy íntimo y privado, cada aniversario la pareja deja ver un poco de las fotos que se vivieron en la fiesta, mismos que fueron recordados este 2025 con un mensaje lleno de emotividad, agradecimiento y amor.

"Hemos crecido, hemos cambiado, pero lo esencial sique intacto: el amor, el respeto y la certeza de que estamos hechos el uno para el otro", agregó la cantante.

En su emotivo mensaje, la mamá de Julián Figueroa recordó precisamente este papel de madre y afirmó que Marco Chacón fue una figura muy importante para su fallecido hijo, por lo que no dudó en darle las gracias por el amor que le dio, por los cuidados y por siempre acompañarlo: "Fuiste para él un ejemplo, un apoyo, una presencia amorosa y constante. Sé que donde él esta, te lo agradece y te lleva en el alma".

Durante sus palabras de reflexión, Maribel Guardia también dejó en claro que en casi tres décadas juntos han logrado crecer, cambiar y siempre procurar que el amor, el respeto y la certeza que se tienen el uno al otro sean los pilares de su matrimonio; sin embargo, hizo un guiño a los rumores que los rodean, como son las supuestas infidelidades del abogado hacia la actriz.

"No sé cómo será el futuro, pero si estás tú, todo vale la pena. Gracias por estos 28 años de vida compartida a mi lado. Que Dios siga guiándonos y bendiciendo este amor", dijo.

¿Marco Chacón le fue infiel a Maribel Guardia?

Hace unos días el periodista Gustavo Adolfo Infante dio a conocer que Marco Chacón supuestamente le fue infiel a Maribel Guardia con una de sus alumnas universitarias, tal y como ya había dicho Imelda Garza Tuñón, y razón por la que según el conductor de Sale El Sol, el abogado habría dejado de dar clases en la universidad tras la decisión de los académicos, pero esto no está confirmado hasta el momento.

"Me enteré que Marco Chacón ya no trabaja en la universidad donde era catedrático, ya no está. Según me dijeron que era porque había tenido una relación con una alumna", dijo Gustavo Adolfo Infante.