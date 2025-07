¿Daniela Romo y Belinda cantando juntas? La intérprete de "Mentiras" no descarta sacar un dueto con la actriz

La llegada de "Mentiras, la serie" se convirtió en todo un fenómeno no sólo del streaming, sino en redes sociales con muchos trends, pero lo más importante es que los protagonistas y la producción lograron apelar a la nostalgia y convertir clásicos de los 80s en las tendencias del momento.

Este fin de semana se viralizó en redes sociales un especial momento que compartieron Amanda Miguel y Belinda, cuando en plena entrega de un disco de platino por el soundtrack de la serie, la intérprete de "Él me mintió" comenzó a tocar el piano para que la ojiverde pudiera cantar en vivo y ocasionar un tremendo espectáculo que fue celebrado entre los fans de las cantantes.

Ahora es Daniela Romo, quien al igual que Amanda Miguel también tiene su historia con "Mentiras", quien no descartó la posibilidad de cantar junto a Belinda para seguir haciendo que la serie siga dando de qué hablar. Aunque algo que destacó la intérprete es que con este posible dueto no busca llegar a las nuevas generaciones, ya que ella ya forma parte de las juventudes gracias a los padres de familia.

"No sé, esas son cosas que de repente suceden. No, pues si yo ya estoy en las nuevas generaciones, como siempre digo, pero gracias a los papás de los niños como diría el clásico", dijo en una entrevista retomada por Venga La Alegría.

Daniela Romo responde a las críticas de María Conchita Alonso a Belinda por su actuación en "Mentiras"

Daniela Romo respondió algunas preguntas antelas cámaras de Venga La Alegría Fin de Semana, donde no sólo habló de la posibilidad de lanzar un dueto junto a Belinda, sino que también la defendió de las críticas que hizo hace unos días de María Conchita Alonso, quien cuestionó la participación de la cantante y actriz.

"Pues cada quién, que le guste lo que le guste y que no le guste lo que no le guste, yo qué voy a opinar de sus gustos, ella ya dijo"

Durante su encuentro con los medios, la cantante y actriz se dijo feliz del resultado de este nuevo proyecto y no dudó en aplaudir y elogiar la interpretación increíble del elenco: "Feliz porque me parece preciosa, me pareció todo increíble en la serie y además para mí fue un gozo ver a Mariana, a Regina, a Belinda, a Diana; me gustó muchísimo, yo lo disfruto muchísimo porque soy como parte de (Mentiras)".

Daniela Romo habla de su cameo en Mentiras y aseguró que haber interpretado a la mamá de "Daniela", personaje interpretado por Belinda fue un trabajo que aceptó sin dimensionar el fenómeno en el que se convertiría la serie, sino que lo hizo por la nostalgia de ella haber formado parte del elenco original: "Cuando me invitaron, es un cameo y nunca pensé que fuera como lo que está siendo", dijo.