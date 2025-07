Bad Bunny estrena nueva canción llamada 'ALAMBRE PúA' | VIDEO

El fenómeno global Bad Bunny sorprendió a sus millones de seguidores este lunes con el lanzamiento inesperado de una nueva canción titulada "ALAMBRE PúA". El tema, que ya genera revuelo en plataformas digitales, llega acompañado de un video que el artista puertorriqueño compartió a través de sus redes sociales, desatando la euforia entre sus fanáticos. Este nuevo sencillo aterriza mientras el "Conejo Malo" continúa consolidando su impacto cultural, especialmente en su natal Puerto Rico.

"ALAMBRE PúA" presenta un sonido distintivo, mezclando la esencia urbana característica de Bad Bunny con toques melancólicos y una letra introspectiva. Aunque la canción no forma parte de un álbum anunciado, su lírica evoca la complejidad de las relaciones o las barreras emocionales.

Frases como "Tú eres mi alambre pú'a, que me protege y me corta a la vez" o "Me enredo en tu mirada, aunque sé que duele" sugieren una dualidad entre protección y dolor, temática recurrente en las composiciones del artista. Actualmente ya tiene millones de reproducciones en plataformas.

El lanzamiento de este sencillo coincide con el periodo en que Bad Bunny dedica gran parte de su tiempo a su residencia en Puerto Rico. Desde hace meses, el artista reafirmó su compromiso con la isla, invirtiendo en proyectos locales y participando activamente en iniciativas comunitarias. Su cercanía a sus raíces se refleja no solo en su vida personal, sino también en su música, donde a menudo incorpora referencias culturales a expresiones puertorriqueñas. Su presencia constante en la isla generó un impacto económico y social considerable, fortaleciendo su conexión con la gente que lo vio crecer.

El video de "ALAMBRE PúA", aunque sencillo, complementa la atmósfera de la canción. Muestra una persona bailando todo el tiempo en un ambiente íntimo. La decisión de estrenar esta canción de manera sorpresiva, sin grandes campañas de marketing previas, refuerza la identidad de Bad Bunny como un artista que rompe con las convenciones de la industria musical, priorizando la conexión directa con su audiencia.

"ALAMBRE PúA" se perfila como otro éxito en la ya prolífica carrera de Bad Bunny, demostrando una vez más su capacidad para evolucionar musicalmente sin perder la esencia que lo catapultó al estrellato mundial. Sus seguidores, tanto en Puerto Rico como a nivel internacional, celebran este nuevo regalo musical que sin duda ocupará los primeros lugares en las listas de popularidad.

Hoy te voy a buscar y te voy a besar

Cerca del lunar

Contigo, yo me arrebato sin fumar

Lo de meno' es el lugar

Después que estés tú, yo la paso bien

Tú ere' la baby, no te cambio por cien

Tú te monta' en mi carro y parece un Mercedes-Benz

Como tú, ninguna se ve, ninguna se ve

Como tú, ninguna se ve

Si me deja', te hago un bebé

Quiero darte un besito al revé'

No sabía que aquella iba a ser la última ve'

Estoy triste que no la grabé, fuck, no la grabé

Pero aún guardo tus foto' que me envíaste 'esnúa

Me amarraste el corazón con alambre de púa'

Habla claro, ma', tú ere' bruja

Extraño escucharte, piquetúa

Ey, decirme papi, daddy, tú ere' una mala, baddie

Mueve ese culo, booty, súbelo a la story

Está bellaca, horny, atrevida, naughty

Baby, no pare', don't stop, tú la tiene', you got it

Después que estés tú, yo la paso bien

Tú ere' la baby, no te cambio por cien

Tú te monta' en mi carro y parece un Mercedes-Benz

Como tú, ninguna se ve, ninguna se ve

Al la'o mío, ninguna se ve

Bebé

Ninguna se ve

Bebé

Al la'o mío ninguna se ve

Bebé

Ninguna se ve

Como tú, ninguna se ve