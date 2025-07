Así fue la LUJOSA boda de 'Payo', vocalista de Grupo Frontera: secreta, con mucha seguridad, baile y pirotecnia | VIDEO

¡Los rumores resultaron ser ciertos! Tras semanas de especulaciones en las que se decía que el vocalista de Grupo Frontera, Adelaido Solís III, estaría apunto de llegar al altar, este fin de semana por fin se celebró su lujosa boda con la que terminó de formalizar lo suyo con Mariana, el nombre de la mujer que flechó su corazón y de quien incluso ya se comenta, ¡podría estar embarazada!

De acuerdo con el periodista Ramiro Cantú, la lujosa e íntima boda secreta de 'Payo' tuvo lugar la tarde del viernes 11 de julio en una iglesia al sur de la Monterrey, de la que no detalló la ubicación exacta; sin embargo, agregó que al templo únicamente pudieron ingresar una selecta lista de invitados. Pese a ello, él y su equipo lograron tener fotos y videos del especial momento.

"Payo de Grupo Frontera se casó este fin de semana en Monterrey. Ante un fuerte dispositivo de seguridad el vocalista contrajo nupcias con su novia Mariana en una iglesia de la Carretera Nacional", escribió a través de su cuenta de Instagram para compartir todos los detalles de esta sorpresiva unión en matrimonio.

Su primer besos tras contraer nupcias. (Foto: IG @ramiirocantu)

Cabe destacar que esta es la primera vez que se revela el nombre de Mariana, la joven que hoy ya es esposa del vocalista. En las imágenes filtradas por el periodista, se ven algunos letreros con la leyenda "Mariana & Payo", así como el interior de la iglesia, una vez que todos los invitados abandonaron el lugar para continuar con la celebración.

'Payo' de Grupo Frontera se casa con su novia Mariana; esto se sabe de la boda

Según reveló Ramiro Cantú, tras la íntima boda en una iglesia, los novios, familiares, amigos y otros invitados se trasladaron a un salón de fiesta en el área del Valle Alto, también en Monterrey, donde realizaron una lujosa recepción. Lo más importante de todo esto es que el evento fue de lo más privado, por lo que únicamente existen pocas imágenes de lo que ocurrió en el lugar.

Lo anterior fue por decisión de los novios, quienes querían llevar un bajo perfil y ante ello no dudaron en contratar un fuerte dispositivo de seguridad para asegurarse que nadie que no haya sido invitado se colara, además que le pidieron a sus seres queridos no grabar ni tomar fotos de este sorprendente evento, para así continuar con la discreción, pero se desconoce si vendieron la exclusiva a algún medio.

Los novios festejando su amor tras casarse. (Foto: IG @ramiirocantu)

En las poquitas imágenes que se lograron capturar del gran día únicamente están aquellas afuera de la iglesia, donde según el experto en farándula, sólo pudieron entrar los invitados. Pero tras salir del templo, ya como marido y mujer, los recién casados se dieron un romántico beso para festejar, aunque lo más impactante fue que detrás de ellos había pirotecnia.

¿Quiénes fueron los invitados a la boda de 'Payo' y Mariana?

Si bien son muy pocos los detalles que se conocen sobre esta icónica y lujosa boda, se logró conocer un poco de la lista de sus invitados en donde no podían faltar nombres como los de Juan Javier Cantú, Julián Peña Jr, Alberto "Beto" Acosta y Carlos Guerrero, es decir, los miembros de Grupo Frontera. Miembros de Grupo Frontera en la boda de 'Payo'. (Foto: IG @ramiirocantu)

Por supuesto, en un día tan esperado como este, no sólo asistieron los músicos, sino también familiares tanto de 'Payo', como de Mariana, eso sin mencionar a los amigos más cercanos de la pareja: "Ella es regiomontana, recordemos que él es de origen regiomontano si no mal recuerdo y tienen familia aquí también en Nuevo León y hasta donde tenemos entendido, era familia llegada y los integrantes de (Grupo) Frontera estuvieron presentes", dijo Cantú.

Cabe destacar que aunque el periodista intentó conseguir algunas declaraciones de los cantantes de "El amor de su vida", "Un x 100to" o "No se va", se negaron a dar declaraciones tanto del evento como de sus felicitaciones a los novios; sin embargo, uno de ellos se limitó a decir con una gran sonrisa: "Felicidades a los novios, los queremos mucho, por eso estamos aquí". Uno de los carteles de la boda. (Foto: IG @ramiirocantu)

¿Mariana, novia de 'Payo', está embarazada?

Aunque la relación sentimental de 'Payo' con su novia Mariana se ha llevado alejada del ojo público, hay algunos fans que aseguran que la joven ya estaría esperando su primer bebé. Si bien esta información no está ni confirmada ni descartada, el periodista que filtró los detalles de la boda también hizo mención de las especulaciones.