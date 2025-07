¿Alfredo Adame estrena novia? El actor fue captado besando a una misteriosa mujer

¿Alfredo Adame le dio una oportunidad al amor? El conductor fue captado muy romántico con una misteriosa mujer, pero ya sabemos de quién se trata, es nada más y nada menos que la influencer y modelo Marcela Iglesias, quien al parecer le corresponde, pues en plena calle se dieron un apasionado beso.

Una revista de espectáculos compartió una imagen en la que aparece Alfredo Adame besando a Marcela, lo que inmediatamente desató rumores de una relación amorosa, y aunque el también conductor no ha dado una explicación al respecto, ya compartió varias fotografías con ella abrazados y paseando en un lujoso auto.

Después de su escandaloso romance con Magaly Chávez hace un par de años, Adame confesó que ya no creía en el amor y no estaba dispuesto a involucrarse sentimentalmente con otra mujer o al menos no, de manera formal pero al parecer cambió de opinión y ahora se le ha visto muy feliz con Marcela Iglesias, conocida como 'La Barbie Humana'.

¿Quién es la nueva novia de Alfredo Adame?

Alfredo Adame compartió un romántico beso y amorosos momentos con Marcela Iglesias quien tiene 48 años y nació en Buenos Aires, Argentina. Actualmente vive en Los Ángeles, donde es reconocida como influencer, es madre de un joven, modelo y empresaria. Se hizo famosa por parecerse a la muñeca Barbie, pues su estilo es muy similar al del famoso juguete; tiene el cabello largo y rubio, usa postizas grandes, lentes de contacto azules y su ropa está inspirada completamente en la muñeca.

Marcela tiene 1.2 millones de seguidores en Instagram, cuenta donde comparte su estilo de vida como viajes, compras y autos de lujo, así como sesiones de fotos como Barbie, sobre sus negocios, música y la participación que ha tenido en programas de televisión cuando la invitan. Recientemente causó polémica por adoptar una muñeca bebé realista a quien llevaba a todos lados, pues se había quedado con deseos de tener otro hijo.

¿Novios o compañeros de trabajo?

Si por algo son conocidos los dos famosos, tanto Alfredo como Marcela Iglesias son por entrar en escándalos o polémicas. Por lo que, en redes sociales seguidores del actor mencionan que es solo para llamar la atención, pues al parecer se trató solamente de una colaboración ya que la modelo acudió al podcast del conductor. Algo que puede confirmarse con un video que se publicó en el perfil de Instagram de Adame.

Hasta el momento ninguno de los dos ha confirmado ni negado que haya una relación amorosa entre ellos, incluso Alfredo reposteó la publicación de la revista TV Notas en la que ambos aparecen besándose, sin embargo, se abstuvo de compartir algún comentario sobre ellos.