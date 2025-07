Aldo de Nigris habla de las comparaciones con Poncho de Nigris tras su ingreso a LCDLFM: "Algo con lo que voy a vivir siempre"

La Casa de los Famosos México sigue presentando a sus habitantes para la temporada 3. Aldo de Nigris, también conocido como 'Aldito o 'Lomecan', fue el sexto confirmado para el reality show, por lo que las redes sociales comenzaron a hablar de su ingreso y a compararlo con su tío, Poncho de Nigris, quien estuvo en la primera temporada y llegó hasta la final con el 'Team Infierno'. Ante las comparaciones, el regio aseguró que no está preocupado, ya que debe lidiar.

En la entrevista realizada por Wendy Guevara y por Marie Claire, Aldito confirmó que sabe que lo van a comparar con su tío, ya que las comparaciones son inevitables, pero le quiere dejar claro a toda la gente que disfruta del reality show que no está preocupado por eso o por las declaraciones y comentarios que se puedan generar dentro de La Casa de los Famosos México. Al dedicarse a lo mismo que su tío, sabe que no tardarán en comenzar a decir que es como él o comentarios por el estilo.

"A mí, en lo personal, sé que siempre me van a comprar (con Poncho) y es algo con lo que tengo que vivir siempre. Me van a comparar siempre con él y van a decir, 'otro Poncho ', otro no sé qué", comenzó Aldo de Nigris , a lo que Wendy agregó: "O entró porque Poncho habló... cuando no es así".

Se tiene que recordar que en los últimos meses, Aldito y Poncho han comenzado un proyecto juntos 'Jalando Fierro', por lo que los fans del empresario y de su sobrino ya comenzaron a verlos juntos y a comprarlos por la forma de ser, la risa y porque físicamente cuentan con muchos rasgos parecidos que pueden hacer que los habitantes y los fans de La Casa de los Famosos México también empiecen a realizar comparaciones desde que comience el programa más polémico de la televisión mexicana.

El 'Lomecan', dejó claro que él entrará para demostrar quién es, para que la gente lo vea fuera del personaje que ha creado en sus diferentes proyectos. Pero sabe que no todo será 'amor y paz' y que las comparaciones y los comentarios negativos se harán presentes a lo largo de su participación dentro de La Casa de los Famosos México 3.

"Yo genuinamente quiero entrar siendo yo. Si me van a comparar con alguien... sé que es muy normal que eso suceda. Te digo que los comentarios nunca me los he tomado personales... hasta que me funaron. Cuando me funaron si me agüité con madre", agregó el regio en la entrevista.