Susana Zabaleta sorprende al revelar que no se quiere casar con Ricardo Pérez: "No lo volvería a hacer"

Pese a que Susana Zabaleta ha mencionado que está muy enamorada de Ricardo Pérez, recientemente confesó que no está dispuesta a casarse otra vez, pues al parecer fue una experiencia que ya vivió con su anterior matrimonio y no le gustaría revivirla, algo que no le agradó a internautas en redes sociales pues aseguran que sigue extrañando a su ex.

La intérprete ha generado controversia recientemente por sus diversas declaraciones, sobre todo porque ha traído varias veces a la conversación a su ex esposo, el cineasta Daniel Gruener con quien estuvo casada más de 20 años y juntos se convirtieron en padres de Elizabetha y Matías.

Y es que, varias veces ha mencionado lo bien que se llevaba con el padre de sus hijos, el bonito matrimonio que tenía con él y todo lo que construyeron juntos e incluso ha comparado a su actual pareja con su ex esposo, algo que no ha sido bien visto, pues aseguran que no lo ha podido superar y es por eso que surgen continuamente las comparaciones.

La cantante dijo que todo lo que conlleva un matrimonio ya lo vivió con su ex esposo | Foto: Instagram @ricardomedijo

Susana Zabaleta revela que no se quiere casar otra vez

Fue durante una entrevista donde Susana Zabaleta dejó claro que no está dispuesta a empezar de nuevo un matrimonio, pues aunque se separó en buenos términos de su ex esposo, ya no quiere repetir el proceso de casarse algo que sorprendió al internet, pues su actual pareja, el comediante Ricardo Pérez ha expresado públicamente lo enamorado que está de la cantante aunque tampoco ha demostrado públicamente quererse casar.

“No, yo ya me casé, yo ya supe lo que es estar casada con alguien, y la verdad es que estuvo increíble, fue maravilloso. Cuando yo viví con Daniel, y tuvimos nuestros hijos, fue jugar a la casita, jugar a los viajes con niños, comprar juguetes, fue increíble no lo volvería a hacer", expresó.

@lachalupaybuenas Tajante Susana Zabaleta dijo que no se volvería a casar porque con su es marido, el cineasta Daniel Gruener ya jugó a la casita ? sonido original - La Chalupa y Buenas

Susana Zabaleta recuerda a su ex esposo y le llueven las críticas

Al complementar su respuesta sobre sus deseos de no quererse casar, Susana mencionó a su ex esposo Daniel, pues dijo que en su momento ya hizo todo lo que una esposa hace, pues en los más de 20 años que estuvo casada fue madre, y experimentó lo que es tener una casa, comprar juguetes y vivir en familia, y aunque dijo fue increíble con él, no lo querría hacer de nuevo. Inmediatamente después de las declaraciones, internautas estallaron contra lo mencionado, pues dicen que es molesto que cada que la entrevistan compare a su ex esposo con Ricardo.

"¿O sea que con Ricardo no sería increíble?", "Qué flojera que siempre que le preguntan de Ricardo saca al ex, ¿por?", "En cada entrevista, Daniel, Daniel Daniel", "Pobre Ricardo él quiere vivir todo con ella y Susana solo quiere vivir el momento", dicen algunos comentarios.

Pero no todos fueron comentarios negativos, otros defendieron su argumento, pues defendieron a la pareja y recordaron que ellos han mencionado que solo están viviendo el momento y disfrutando lo que su amor está dando actualmente y no quieren preocuparse o pensar por lo que pueda pasar en un futuro.