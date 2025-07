Revelan la jugosa cantidad que Adrián Marcelo le pagó a Fabiola Martínez por hablar del Escorpión Dorado

El escándalo mediático que surgió tras la entrevista dio Fabiola Martínez a Adrián Marcelo donde reveló la infidelidad de Alex Montiel el Escorpión Dorado ha dado mucho de qué hablar y ahora se ha dado a conocer la millonaria suma de dinero que le pagó el comediante a la modelo por hablar de Alex Montiel.

Fue en un video compartido en su canal de YouTube donde la periodista de Univisión reveló la estratosférica suma, pero eso no es todo, también dio a conocer que supuestamente, Fabiola y Adrián estarían orquestando un plan de extorsión contra Alex Montiel con la finalidad de arruinar su reputación.

La entrevista entre Adrián Marcelo y Fabiola Martínez se convirtió en la confesión más polémica del espectáculo, pues Fabiola Martínez narró por primera vez los detalles íntimos y controversiales de su relación con Alex Montiel asegurando que fue algo más que una amistad.

Asimismo, aseguró que Montiel le fue infiel y expuso pruebas de su comportamiento mediante diversas fotos, audios, mensajes y videos, pero advirtió con revelar más detalles si él no dice la verdad de cómo pasaron realmente las cosas.

Adrián Marcelo habría pagado una suma de un millón de pesos a la influencer Fabiola Martínez por una entrevista exclusiva en la que ella reveló detalles de la relación amorosa que sostuvo contra Alex Montiel. La cifra fue confirmada por la periodista Inés Moreno, aunque el también conductor ha negado rotundamente haber pagado algún monto.

Pero es no es todo, Moreno señaló que tanto Fabiola Martínez como Adrián Marcelo estarían utilizando esa entrevista como una forma de presión mediática o extorsión. Según dijo, habrían advertido a Montiel que, si no buscaba un arreglo, continuarían publicando más videos, audios o fotografías comprometedores para acabar con su reputación.

Fabiola ha sido sumamente criticada por mostrar evidencia de su relación con el Escorpión Dorado y para defenderse de los ataques, recientemente publicó un mensaje en sus historias de Instagram donde deja claro que no le debe respeto a una persona que se burló de ella.

“No le debo respeto a quien se burló de mí, no le debo empatía a quien me dañó con intención, no le debo lástima a quien sabía la verdad y trató de ocultarlo”, escribió.