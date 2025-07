Mariana Seoane reacciona a los rumores sobre el diagnóstico de cáncer de Susana Zabaleta

Mariana Seoane se encuentra una vez más en el ojo del huracán por un tema relacionado con Susana Zabaleta, aunque no por la batalla de declaraciones que comenzó luego de un comentario de la actriz sobre el romance de la cantante con Ricardo Pérez, sino por los recientes rumores del diagnóstico de cáncer que enfrentó la artista. Y es que Seoane dejó de lado todo conflicto para enviarle un mensaje a la también soprano.

Los enfrentamientos entre las actrices comenzaron cuando Mariana Seoane lanzó un comentario sobre el romance de Susana Zabaleta con Ricardo Pérez y la diferencia de edad entre ellos sugiriendo que la cantante lo "mantenía". Al respecto y pese a la disculpa de la actriz, la soprano no se quedó callada y arremetió contra ella en pleno concierto dejando clara su molestia, así como un evidente conflicto.

La intérprete de "Me equivoqué" habló sobre la batalla de declaraciones con Susana Zabaleta asegurando que lo había dejado en el pasado, pero no evitó ser cuestionada sobre los recientes rumores que apuntan a un diagnóstico de cáncer de la cantante. Seoane se mostró desconcertada y dejó de lado toda polémica entre ellas para enviarle un mensaje de apoyo ante un problema de salud.

Emiliano Aguilar comparte tierno video hablando con su hija: "No me juzga, para ella soy su todo"

"Primero que nada ustedes saben que después del erro que yo cometí pedí una disculpa, ya después lo que ella dijo yo lo tomé con la mejor actitud y no contesté de una manera agresiva ni mucho menos. Mandarle todas las bendiciones del mundo porque yo que viví un asunto bien difícil, ojalá que no sea, ojalá que sea de estas noticias que no son reales. Se ve muy sana, muy feliz, está super buena acompañada, entonces yo te deseo, corazón, lo mejor del mundo, a ti y a todas las personas”, dijo Seoane en un encuentro con los medios retomado por “Qué buen chisme” en YouTube.