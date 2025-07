La miniserie llena de drama y emoción, sobre un espía, basada en hechos reales con Sasha Baron Cohen en 'modo serio'

Es domingo y si no te da el ánimo para levantarte de tu cama y lo único que buscas es una recomendación para quedarte entre las sábanas a maratonear una serie, te traemos la mejor recomendación de todas. A través de Netflix podrás disfrutar de una de las miniseries más espectaculares que le ha tocado protagonizar a Sasha Baron Cohen, a quien lo conocemos por ser uno de los cómicos más polémicos de la escena.

Este trabajo, además, supone uno de los retos más especiales en la carrera de Sasha Baron Cohen, precisamente porque lo conocemos en una etapa en la que nos hace reír a través de sus bromas y sarcasmo, sin embargo, para esta miniserie, tuvo que concentrarse en transmitir otro tipo de emociones porque, además, se basa en hechos reales.

"El Espía" es una serie llena de drama, de polémica y si bien no se trata de una biopic, lo que hace el actor en cada uno de los seis capítulos que integran esta producción, te mantendrá entretenido y sin ganas de levantarte de tu cama hoy (o cualquier otro día que decidas verla) de lo emocionante y dramática que está.

¿De qué trata la miniserie "El Espía", con Sasha Baron Cohen? SIN SPOILERS

La producción es del 2019 y cuenta la historia real de Eli Cohen, un espía israelí que se infiltró en Siria en la década de 1960 representando al Mossad, el servicio de inteligencia de aquel país. Eli Cohen, el hombre al que Sasha Baron Cohen interpreta para esta miniserie "El Espía", de Netflix, tuvo un gran impacto a favor de Israel en el periodo en el que se llevó a cabo la Guerra de los Seis Días, realizada en 1967.

¿En qué impactó el trabajo de Eli Cohen como espía para Israel? En que mientras estuvo infiltrado en Siria, recopiló toda la información posible para que Israel pudiera actuar en esta Guerra de los Seis Días, salvando incluso muchas vidas de ciudadanos de aquel país.

Su muerte (no te spoilearemos cómo sucedió, para que no pierda sentido para ti si no la has visto) ocurrió en 1965, cuando fue descubierto transmitiendo información a Israel por medio de un radio.