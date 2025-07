Herly RG es eliminada de “MasterChef Celebrity” a un paso de la final

“MasterChef Celebrity” avanza en la recta final elevando la presión en los participantes llevándolos al límite con cada reto, ante esto un error podría costarles su lugar en la competencia y así ocurrió con Herly RG que al dudar de su platillo se llevó duras críticas de los jueces. Finalmente y tras varias semanas entre los favoritos, la creadora de contenido fue eliminada del reality show este domingo 13 de julio.

El reto de este domingo estuvo inspirado en “Geografía” y “Matemáticas” por lo que los participantes tenían que crear un platillo basado tanto en números como en lugares. La influencer comenzó con una pizza de siete ingredientes que no logró convencer a los jueces y recibió una de las calificaciones más bajas, seguida de Andrea Noli, Ofelia, Quirarte y Dani Valle, éste último fue el más elogiado de la noche.

A tan sólo un paso de la final, Herly RG se convirtió este domingo en la siguiente eliminada de "MasterChef Celebrity", esto debido a su desempeño en el reto de "Geografía" en el que preparó un platillo de Mérida que desde el primer instante generó dudas. “Esperaba más de ti”, fue el comentario de la chef Zahie Téllez que se sumó a las críticas del resto de los jueces Adrián Herrera y Poncho Cadena.

“Lo que me temía, no lo logramos. Queda claro que hay mucho por aprender y claro está que no estoy todavía al nivel de una final (…) Este ha sido uno de los retos más ching*** que me ha tocado enfrentar, jamás me imaginé estar parada frente a gente que admiro, yo veo ‘MasterChef’ desde que no era Herly (…) Para mí es un placer, es un honor”, dijo la influencer.