Erika Buenfil revela que galán 30 años menor le hizo love bombing para después decirle: "Siempre lo vi como un negocio"

Erika Buenfil acaba de sincerarse sobre todas sus relaciones sentimentales, incluyendo aquellos amoríos que nunca se convirtieron en noviazgos; sin embargo, uno que peculiarmente llamó la atención fue el que tuvo con un hombre 30 años más joven que ella y que inició como la más bella historia de amor, pero que terminó en muy malos términos cuando él confesó que solo veía un "negocio" en la actriz.

La también conocida como 'Reina de TikTok' estuvo como invitada en El Minuto que Cambio Mi Destino, donde contó todos los detalles sobre este vínculo del que hoy tiene muy malos recuerdos. "Un estúpido, engreído, narciso. Nada más te voy a decir lo último que me dijo: 'Yo siempre lo vi como un negocio'. Yo me di la media vuelta y dije, gracias", contó Erika Buenfil a Gustavo Adolfo Infante, pero ¿qué pasó?

Al ser cuestionada por el periodista sobre un supuesto novio 30 años menor, la actriz únicamente negó que fueran pareja, ya que eso nunca pasó aunque ella sí se llegó a ilusionar, pero inmediatamente después de escuchar la pregunta, se lanzó en contra de este misterioso sujeto.

"Tenía un estudio de grabación, no quiero decir más para no destruir su carrera y en la de te quiero me gustas y llamadas, coqueteaos y love bombing, uno ruca no sabía de estas cosas; yo caigo y nos vimos", reconoció.