Emiliano Aguilar comparte tierno video hablando con su hija: "No me juzga, para ella soy su todo"

Emiliano Aguilar compartió un emotivo video en su perfil de Instagram en el que muestra el gran amor que le tiene a su pequeña, pues a pesar de estar separados por temas laborales, se da el tiempo de hablar a través de videollamadas con ella para fortalecer su vínculo padre e hija. Pues si algo ha demostrado es que la niña es muy importante en su vida.

Contrario a la relación que tiene con su padre Pepe Aguilar, al parecer Emiliano quiere demostrarle a su hija que puede ser un padre presente y amoroso pese a la distancia. El mayor de los Aguilar ha compartido constantemente a través de sus redes sociales lo mucho que significa en su vida Ángela y lo valioso que es para él pasar tiempo junto a su pequeña.

Aislin Ángela, nombre que Emiliano le puso a su hija, tiene dos años de edad y es fruto de la relación que el cantante tuvo con una joven de nombre Violeta. Y aunque la pequeña es lo más importante de su vida, ni su abuelo Pepe, ni sus hermanastros la conocen, pues desde hace un tiempo está distanciado de ellos.

Mediante su perfil de Instagram compartió un video en el que aparece hablando por video con su hija Aislin. Sin embargo, la distancia conmovió a Emiliano Aguilar, pues estar lejos de ella constantemente hace que se ponga emotivo, por lo que le dedicó unas amorosas palabras para externar cuánto la quiere y lo importante que es para él.

“No me juzga, no ve la mala persona que era, no me tiene miedo, para ella soy su todo y ella para mí es mi todo, mi razón de vivir. Hay veces que no puedo estar mucho con ella por esta vida de “artista” que escogí, pero ella es mi luz en esta mundo de oscuridad. Te quiero mucho morra”, escribió junto al video.