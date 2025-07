Daniel Gruener, exesposo de Susana Zabaleta, habla por primera vez del romance de la actriz con Ricardo Pérez

Susana Zabaleta ha formado una de las parejas favoritas del espectáculo junto a Ricardo Pérez y no dudan en gritar su amor en cada oportunidad, por ello, generó gran expectativa la reacción de Daniel Gruener, exesposo de la cantante, al tan sonado romance. El cineasta, quien estuvo casado con la también actriz por más de 20 años, habló por primera vez del noviazgo que sostiene la madre de sus hijos con el comediante.

Ha pasado poco más de un año desde que Ricardo Pérez y Susana Zabaleta comenzaron su relación, aunque la mayoría de sus fans no dudaron en mostrarles su apoyo llamándolos “Ricaleta” otros lanzaron duras críticas debido a la diferencia de edad entre ellas ya que la actriz es 30 años mayor que el standupero. Pese a ello, ambos han dejando de lado todos los comentarios negativos para continuar con su romance, morándose más enamorados que nunca a través de redes sociales.

En un encuentro con los medios retomado por “Qué buen chisme” en YouTube, Daniel Gruener fue cuestionado sobre el romance de su exesposa con Ricardo Pérez y, por primera vez, el cineasta dejó claro que no existe ningún conflicto. El productor calificó como “irrelevantes” las críticas que ha recibido la pareja por la diferencia de edad destacando la felicidad de ambos.

“La veo muy contenta, tanto a ella como a Ricardo, y pues eso me da mucho gusto, la verdad, yo creo que ella se merece eso y más. Lo he visto unas cuantas veces (al youtuber), tanto como llevarnos no, pero me parece que es un gran tipo y me da la impresión que se quieren mucho y eso es lo único que cuenta”, dijo el cineasta.