Adrián Di Monte lanza una tremenda bomba a sus fans, ¿confirma su lugar dentro de La Casa de los Famosos México?

La nueva temporada de La Casa de los Famosos México está cada vez más cerca de comenzar y con él la posibilidad de disfrutar de muchas historias, polémicas, momentos felices y también peleas dentro de la casa más famosa de la televisión Azteca. Previo a que se de inicio al reality show se han ido revelando los nombres de los nuevos habitantes del programa, pero también se han ido filtrando algunos otros. En esta ocasión toca hablar de Adrián Di Monte, uno de los más sonados para unirse a la temporada 3 de LCDLFM. El actor habría revelado una bomba que desató a sus fans en redes.

Mientras se espera a que se presente al séptimo confirmado, el próximo 14 de julio, quien se especula será Dalilah Polanco, Di Monte se apoderó de las redes sociales para darle a sus fans una verdadera bomba. Si bien es cierto que no aseguró su ingreso a La Casa de los Famosos México, Adrián dio unas pistas que dejaron a más de uno con la boca abierta al asegurar que está esperando un llamado para comenzar un nuevo proyecto.

En un encuentro con la prensa, el actor no tuvo reparos en hablar sobre la posibilidad de que entre a la temporada 3 de La Casa de los Famosos México. Sin. miramiento confirmó que todavía no le han dicho nada. Él y su pareja van regresando de un viaje familiar, estuvieron con sus abuelos y sus padres, pero entre las noticias que le dieron no estaba ninguna información sobre comenzar en el reality show más polémico de la televisión mexicana.

"No me han dicho nada todavía. Regresamos (mi pareja y yo) de Miami. Estábamos viendo a mis abuelitos, a mi abuela, a mi mamá, papá. Llegando, nos dieron la noticia de muchas cosas, pero ‘La casa de los famosos México’ no me ha dicho nada", dijo Adrián Di Monte a los medios presentes.

Adrián Di Monte asegura que LCDLFM es el reality más importante para un artista

A pesar de no confirmar su participación dentro de la tercera temporada de La Casa de los Famosos México, Adrián dejó claro que le tiene mucho respeto al reality show, ya que es considerado como la graduación de cualquier actor o famoso que esté dentro disfrute participar en esta clase de programas de televisión. Se tiene que recordar que Di Monte ya ha formado parte de otros reality, por lo que no descarta el poder formar parte de la tercera o alguna otra temporada de LCDLFM.

"Es un proyecto al cual le tengo mucho respeto. Como ya saben, me he sometido a varios realities y ninguno como este. Yo creo que es la graduación de cualquier artista que quiera entrar a algo así", expresó Adrián.

¿Cuándo empieza la tercera temporada de La Casa de los Famosos México?

Para todos aquellos que estén interesados en disfrutar de toda la actividad del reality show más polémico de la televisión mexicana, deben recordar que la fecha de estreno será este 27 de julio, pero la actividad del programa de televisión ya comenzó. Se tiene que recordar que los habitantes de la temporada 3 se irán presentando a lo largo de las próximas dos semanas en diferentes escenarios de la televisora de San Ángel previo a que se habrán las puertas de la casa más famosa de México y Estados Unidos.