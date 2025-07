Tras ventilar que sostuvo un romance con Américo Garza, Fabiola Martínez reveló que era un mal amante| VIDEO

Fue en el año 2020, cuando el nombre de Fabiola Martínez se hizo tendencia, luego de que la conductora y actriz salió a confirmar su relación extramarital con Américo Garza, quien es el actual esposo de Karla Panini, como era de esperarse, usuarios de redes sociales, mostraron todo su apoyo a Fabiola, pues, incluso la nombraron “el bello karma de Panini”.

Ante esta situación, Panini y Garza no se quedaron con los brazos cruzados y aseguraron que emprenderán acciones legales en contra de Fabiola Martinez, sin embargo, eso no le preocupó en lo más mínimo a la conductora e incluso salió a dar más detalles de su romance con Américo a quien señaló de no ser un buen amante y de tener ciertas partes de su cuerpo pequeñas.

Fabiola Martínez asegura que Américo Garza es mal amante

En entrevista para la revista TVNotas en el año 2020, la conductora regiomontana fue cuestionada sobre las cualidades que tiene Américo Garza para conquistar mujeres tan hermosas como ella, Karla Luna y Karla Panini, tanto que las tres protagonizaron algún tipo de pelea por el amor de este hombre.

Ante esto, Fabiola Martínez reveló en ese momento que el trato que el empresario les da a las mujeres con las que sale es lo que hace que todas caigan rendidas a sus pies, además del dinero, sin embargo, al cuestionar sobre el desempeño sexual, la conductora aseguró que Garza deja mucho que desear.

“Pues no lo sé, tal vez es el trato que da, quizás porque es muy atento, y en su tiempo tuvo dinero...La verdad, no; para empezar, la tiene chiquita, es pi$% chico (ríe), no es tan bueno en la cama. Lo que sí es que te lame toda hasta los pies, pero no entiendo por qué se lo pelean tanto”. Dijo Fabiola a TV Notas

¿Cómo inició la relación de Fabiola Martínez y Américo Garza?

En esta misma entrevista, la modelo y conductora regiomontana reveló que la relación entre ella y Américo Garza inició por allá del 2015, cuando ella y su esposo Armando Gómez había tenido problemas y decidieron darse un tiempo. En ese momento Fabiola tuvo una gira por Estados Unidos y ahí conoció a Américo, fue entonces que llegaron a un acuerdo de tener una relación solamente el tiempo que estuvieran en Estados Unidos.

“Fue a mediados de 2015, en un tiempo en el que mi matrimonio tuvo una fractura y mi entonces esposo y yo nos dimos un tiempo; en ese momento fue cuando se dio una relación con Américo…yo a él no lo veía como algo serio; nuestra aventura se dio durante esta gira y los dos acordamos que cuando regresáramos a Monterrey, íbamos a terminar…llegamos a Monterrey y nos seguíamos dando nuestras escapadas. Aunque éramos discretos, obvio la gente comenzaba a hablar de nosotros”. Dijo para TV Notas