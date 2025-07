"Se burló de mí": Fabiola Martínez revela por qué ventiló los mensajes y las fotos de El Escorpión Dorado

A lo largo de esta semana el nombre de Alex Montiel "El Escorpión Dorado" ha estado en boca de todos después de que Fabiola Martínez ventilara los mensajes y las fotografías que compartieron a pesar de que él aún estaba casado con Dana Arizu, su aún esposa.

Después de que el creador de contenido asegurara que solo coincidió unas cuatro ocasiones con Fabiola Martínez, la conductora de televisión subió un video mostrando los audios que le enviaba en los que le decía que la amaba. También mostró algunas fotografías que se sacaron juntos.

Como era de esperarse, el video de Fabiola Martínez generó opiniones divididas entre los fans. Algunos celebraron que rompiera el silencio y mostrara el verdadero rostro de "El Escorpión Dorado". Otros simplemente le pidieron dejar atrás la controversia.

Ante los comentarios que recibió por ventilar la infidelidad de Alex Montiel "El Escorpión Dorado", Fabiola Martínez nuevamente registró actividad en su cuenta en Instagram al compartir una historia sobre la controversia que robó la atención de los medios del entretenimiento.

En la imagen vemos a la conductora de televisión y un mensaje explicando los motivos por los que reveló cosas íntimas que compartió con "El Escorpión Dorado". Fabiola Martínez explicó que no le debe respeto a una persona que cometió muchos errores.

"No le debo respeto a quien se burló de mí, no le debo empatía a quien me daño con intensión, no le debo lástima a quien sabía la verdad y trató de ocultarlo", escribió.