"Magic farm", de Amalia Ulman, regala una mirada fílmica de Latinoamérica

La cineasta Amalia Ulman quería retratar la Argentina con la que ella creció aunque ésta no fuera la que tradicionalmente se llevaría a la gran pantalla.

Es así como surgió su cinta Magic farm, en donde más que mostrar una ciudad como Buenos Aires, se centra en plasmar la zona rural que recuerda de su infancia.

El filme, que ya está en Mubi, sigue a un grupo de documentalistas de Vice que llegan a San Bernardo, en Argentina, en busca de un famoso músico, pero pronto descubren que se han equivocado de país y ahora no saben cómo realizar su documental mientras lidian con una cultura y un idioma que no conocen, mostrando así un choque de dos realidades distintas.

“A la gente (de mi país) le encantó precisamente por la Argentina que mostré porque no se suele mostrar en el cine; es eso que decimos de 'no, eso no se muestra porque es feo', pero también es la realidad de mucha gente y es la que yo conozco también”, comparte Amalia en entrevista con EL HERALDO.

“No voy a fingir ser de la élite de buenos aires porque no lo soy”, añade la argentina.

En el género de la comedia del absurdo, la cinta está protagonizada por Chloë Sevigny, Alex Wolff, y la propia directora, entre otros, como el equipo de documentalistas.

Para la directora el objetivo era contar qué pasaría si un grupo de hipsters neoyorkinos se encontrara con su abuela.

"Soy argentina, crecí en España como inmigrante, pero no soy española, toda mi familia es de Argentina. Lo que pasa es que obviamente nunca viví ahí durante un periodo largo de tiempo, por eso utilicé como vehículo el crew de Vice para retratar mi país", detalla la cineasta.

"Me sentía más cómoda retratándola mediante el crew de extranjeros porque tampoco quería caer en pretender que he pasado más tiempo en Argentina del que he pasado".

MAAZ